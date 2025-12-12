Spitzenkampf am Samstagabend im Berner Oberland! Verfolger St. Gallen trifft um 20.30 Uhr auf Leader Thun. Folgt die Zeitspiel-Retourkutsche?

Darum gehts So siehts bei Nachwuchs-Leader St. Gallen in der U21-Trophy aus

Behar Neziri sagt, warum Thun die Ostschweizer auf die Palme gebracht hat

Diesen Aufsteiger-Rekord hat Thun den St. Gallern abgejagt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Obwohl der FCZ letzten Samstag zig eigene Junioren in der Startelf hatte, liegt der FCSG in der Nachwuchstrophy der Swiss Football League noch immer auf dem ersten Platz. 2676 Minuten haben Alessandro Vogt, Cyrill May und Co. in dieser Saison absolviert. 16,9 Prozent der gesamten Spielzeit wurde von eigenen Junioren bestritten. Auf Platz 2 folgt der FCZ mit 2011 Einsatzminuten. Auf dem letzten Rang liegt der FC Lugano, der bislang noch keinen einzigen U21-Schweizer eingesetzt hat.

Die grosse Frage

Findet Lukas Daschner zurück in die Spur? Sowohl im Cup gegen Rapperswil als auch im Liga-Duell gegen den FCZ ist der Ruhrpott-Zauberfuss der schwächste Spieler auf dem Platz. Angesichts seiner zweifellos vorhandenen Klasse ist das viel zu wenig. Dass er es kann, hat der 27-Jährige auswärts gegen den FC Lugano bewiesen, als er eines der schönsten Tore der aktuellen Super-League-Saison erzielte.

Gesagt ist gesagt

«Das wird ein ekliges Spiel gegen Thun.» – FCSG-Mittelfeldhirn Behar Neziri erinnert sich mit Schrecken an die 1:2-Heimpleite gegen die Berner Oberländer zurück. Man habe dem Gegner Geschenke verteilt, sei bei Standardsituationen nicht wach gewesen. Danach habe Thun bloss noch Zeit von der Uhr genommen, so Neziri. Sollten die St. Galler am Samstag in Thun führen, dürften die Ostschweizer in der Schlussphase ebenfalls Sekunden schinden.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Vandermersch, Daschner, Görtler, Okoroji; Boukhalfa, Vogt.

Wer fehlt?

Owusu, Fazliji, Büttiker, Ouattara (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

…. die Thuner einen Rekord der St. Galler geknackt haben? 34 Punkte nach den ersten 16 Spielen sind Bestwert für einen Aufsteiger in der Super League. Zuvor hielt diesen Rekord der FCSG, der in der Saison 2012/13 als Aufsteiger 32 Punkte auf dem Konto hatte.

Aufgepasst auf

Michael Heule. Der Rheintaler hätte im Sommer auch zu seinem Stammverein St. Gallen wechseln können, entschied sich aber für Thun, weil er dort bessere Einsatzchancen sah. FCSG-Coach Enrico Maassen sagt: «Er ist ein toller Spieler. Und er hat eine gute Entscheidung für sich selbst getroffen, die ich ihm sehr gönne.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Zigi 4,7

2. Görtler 4,4

3. Vogt, Neziri, Boukhalfa, Daschner, Watkowiak 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

Vater-Freude im Berner Oberland. Verteidiger Montolio verkündet die News – und spricht darüber, wie er sich als Spanier im Berner Oberland fühlt. Hier erscheint das Thun-Inside.

17 Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Luzern, 14 Uhr

So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos