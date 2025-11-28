Winterthur kriegt es am Samstagabend auswärts mit Luzern zu tun (20.30 Uhr). Kriegt das Schlusslicht die Kurve? Goalie Kapino hat zumindest alle einmal heftig wachgerüttelt. Hier gibts das Winti-Inside.

Darum gehts Good News für den FCW: Der Captain ist wieder an Bord

Das ist die Kapino-Wutrede im Wortlaut

Die News der Woche

Das Comeback von Captain Remo Arnold (28). Mitte Oktober verletzt sich der Innenverteidiger im Auswärtsspiel gegen den FCB am Oberschenkel, nun steht er vor der Rückkehr. Ausgerechnet gegen seine alte Liebe, den FC Luzern. Am letzten Wochenende half Arnold bei der U21 der Winterthurer aus und stand beim 1:1 gegen den SV Höngg über eine Stunde lang auf dem Platz.

Die grosse Frage

Kassiert Winti bald die höchste Pleite der Super-League-Geschichte? 41 Gegentore hat sich der FCW in den ersten 14 Super-League-Spielen gefangen. Noch nie in der SL-Geschichte hat ein Klub zum selben Zeitpunkt eine grössere Schiessbude aufgestellt. Ein Stängeli gabs seit Einführung der Super League noch nie. Die bislang höchste Pleite kassierte GC im September 2004, als die Elf von Alain Geiger gegen den FCB gleich mit 1:8 die Segel strich. Die bislang höchste Niederlage für den FCW ist die 0:6-Heimpleite gegen den FCL vom September 2022.

Gesagt ist gesagt

«Wir waren scheisse, sorry. Wir waren wieder scheisse.» Nach der 0:5-Pleite gegen YB setzt Winti-Goalie Stefanos Kapino auf Englisch zu einer jetzt schon legendären Wutrede an. Weitere Ausschnitte des Blue-Interviews: «Für mich ist das ein peinliches Spiel. Mit solch einer Leistung respektieren wir weder den Verein noch uns selbst.» Ob der FCW gegen Luzern eine Reaktion zeigen wird?

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Arnold, Martins, Diaby; Zuffi, Jankewitz; Maluvunu, Kasami, Dansoko; Hunziker.

Wer fehlt?

Burkart, Chiappetta, Lüthi, Sahitaj, Stillhart, Ulrich (alle verletzt).

Neben dem Platz

Winti präsentiert neue Fanartikel. Darunter ist auch ein exotischer: das Nationaltrikot der Philippinen mit der Nummer elf. Es gehört Randy Schneider (24). Der Mittelfeld-Techniker hat sich im Frühling dazu entschieden, das Heimatland seiner Mutter zu repräsentieren. Mit Blick hatte er ausführlich über das neue Abenteuer gesprochen. Mittlerweile hat Schneider schon fünf Länderspiele bestritten – und Duelle mit den Malediven, Tadschikistan und Osttimor auf dem Buckel. Es gab vier Siege und ein Remis.

Hast du gewusst, dass ...

... Winterthur nur eines seiner insgesamt elf Super-League-Spiele gegen Luzern gewonnen hat? Das war der 2:1-Heimsieg im Februar 2024. Mehr Siege gegen Luzern gab es nicht seit dem Aufstieg im Sommer 2022.

Aufgepasst auf

... die Startphase! Gegner Luzern hat bereits 15 Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Bestwert in der Liga. Winterthur hat über die gesamte Spielzeit erst ein Tor mehr geschossen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,25

3. Zuffi 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Bei Gegner Luzern gibts Zukunftsgespräche um den langjährigen Trainer Mario Frick. Dieser verrät nun, dass er im neuen Vertrag keine Ausstiegsklausel will. Mehr dazu? Hier gehts zum FCL-Inside.

