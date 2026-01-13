Zum Auftakt der Super League im Jahr 2026 steigt gleich das Derby. Lausanne trifft am Mittwochabend auswärts auf Servette (20.30 Uhr). Davor gibt ein Millionentransfer der Lausanner zu reden – der zum Start noch aussetzen muss. Das Lausanne-Inside.

Darum gehts Transfer gibt zu reden: Omar Janneh (19) hat bei Lausanne unterschrieben

Muss Lausanne-Trainer Zeidler nun kompletten Sturm umkrempeln?

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News zum Wiederbeginn

Lausanne hat sich ein junges Talent von Atlético Madrid gesichert, einen spanischen U19-Nationalspieler. Sein Name: Omar Janneh (19). Laut spanischen Medienberichten soll der Waadtländer Klub zwei Millionen Euro für seine Verpflichtung gezahlt haben! Wie und vor allem warum verlässt ein so vielversprechender junger Spieler Spanien und wechselt in die Schweiz? Eines ist klar: Lausanne kauft nur sehr junge Spieler in der Hoffnung, später einen Mehrwert zu generieren und finanziell zu profitieren. Janneh wird für das Spiel am Mittwoch nicht spielberechtigt sein, da der Transfermarkt erst am nächsten Tag offiziell öffnet. Was eigentlich logisch ist für ein verschobenes Spiel der Hinrunde.

Die grosse Frage

Wie wird Peter Zeidler seinen Angriff neu formieren? Der Lausanne-Trainer hat mit der Verletzung von Theo Bair, seinem Mittelstürmer und besten Torschützen, eine Hiobsbotschaft erhalten. Der Kanadier wird für etwa zwei Monate ausfallen. Die Offensive von Lausanne, die vollständig von ihm abhängig war, muss komplett umgestellt werden. Die Fragen lauten also auch: Wer wird Gaoussou Diakité, der vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist, unterstützen? Und wird Lausanne weitere Spieler verpflichten?

Gesagt ist gesagt

«Ich war mir nicht sicher, ob es richtig war, den Spielern zwischen dem 21. und der Rückkehr am 29. Dezember, nur acht Tage Pause zu gönnen. Wir haben vor allen anderen wieder angefangen und ich habe mir diese Frage gestellt. Aber als ich am 29. das Lächeln der Spieler und ihre Frische sah, war ich überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.» Gezeichnet: Peter Zeidler.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Beloko, Butler-Oyedeji; Kana-Biyik, Diakité.

Wer fehlt?

Janneh (Neuzugang, noch nicht spielberechtigt), Lekoueiry (gesperrt), Abdallah, Bair, Sigua (verletzt), Bruchez (nicht im Aufgebot), Roche (fraglich).

Neben dem Platz

Lausanne und Servette werden sich vor dem Spiel am Mittwoch in Genf zum Gedenken an die Opfer von Crans-Montana zusammenschliessen. Die beiden Erzrivalen werden ihre Feindschaft für einmal beiseiteschieben.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne mit einer Auswärtsschwäche kämpft? In den acht Auswärtsspielen in dieser Saison schossen die Waadtländer nur sieben Tore – Liga-Tiefstwert. Und auswärts in Genf hat Lausanne von den letzten acht Spielen (seit der Super-League-Rückkehr von Servette 2019) nur eines gewonnen.

Aufgepasst auf

Karim Sow. Der 22-jährige Abwehrhüne (1,99 m) hat in dieser Saison am meisten Karten erhalten – zusammen mit dem Sittener Kreshnik Hajrizi. Sieben insgesamt, sechs Gelbe, eine Rote. Und dies, obwohl er nur 16 Fouls begangen hat. Fast jedes zweite Foul gab eine Karte für den Romand.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Letica 4,2

3. Roche 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

Die Verletzungshexe treibt sich in Genf um: Afrika-Cup-Rückkehrer Bronn fällt bei Servette lange aus. Hier erscheint das Servette-Inside.

Nachholspiele

Mi., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Sion – Winterthur, 20.30 Uhr