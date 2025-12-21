DE
Lausanne-Noten gegen Luzern
Offensive der Waadtländer enttäuscht auf ganzer Linie

Lausanne verliert gegen Luzern gleich mit 0:4. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 4 Minuten
Der FC Luzern feiert nach sechs sieglosen Super-League-Spielen wieder einen Dreier.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Lausanne schiesst nur noch im Europapokal Tore! In der Super League finden die Waadtländer den Weg ins Tor nicht mehr – was stark mit dem Formabfall ihrer Angreifer zusammenhängt. Theo Bair ist weit entfernt von dem Mittelstürmer, der im Oktober die Liga in Angst und Schrecken versetzte. Der junge Enzo Kana-Biyik, der gegen die Fiorentina geglänzt hatte, bleibt an diesem Sonntag blass. Florent Mollet ist in Lausanne ebenfalls noch nicht wirklich angekommen.

Nur ein Spieler kann an diesem Sonntag überzeugen: Innenverteidiger und später Rechtsverteidiger Kevin Mouanga. Zweikampfstark, aufmerksam in der Antizipation – er zeigt eine starke Leistung. Die übrigen Spieler sind höchstens ausreichend. Die Ferien werden der Mannschaft guttun.

Hinweis: Hamza Abdallah bis 26. (zu kurz für eine Bewertung), Nathan Butler-Oyedeji bis 57., Enzo Kana-Biyik bis 57., Morgan Poaty bis 72., Florian Mollet bis 72. – Bryan Okoh ab 26., Sekou Fofana ab 57., Alban Ajdini ab 57., Olivier Custodio ab 72. (zu kurz für eine Bewrtung), Andrew Lachhab ab 72. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Dem FC Luzern gelingt in Lausanne der langersehnte Befreiungsschlag. Und er schafft es dank einer super zweiten Halbzeit von Kevin Spadanuda. War er in den ersten 45 Minuten noch unsichtbar, erzielt er in Hälfte 2 ein Tor selber und bereitet ein anderes vor. Gleiches lässt sich über Lars Villiger sagen, der am Schluss als Doppeltorschütze gefeiert wird.

Wie die beiden kriegen auch Matteo Di Giusto, Bung Meng Freimann, Pascal Loretz und der heutige Captain Tyron Owusu eine 5. Der Sieg wird der Mannschaft guttun. Genauso wie die Rückkehr im Januar von Pius Dorn. Die Absenz des Deutschen war in den letzten Wochen deutlich spürbar.

Hinweis: Julian von Moos bis 68., Matteo Di Giusto bis 79. – Adrian Grbic ab 68., Lucas Ferreira ab 79. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2:1
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
3:0
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0:3
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1:2
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
