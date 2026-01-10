Der 19-jährige Stürmer Omar Janneh Susso wechselt von Atlético Madrid zu Lausanne und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Der talentierte Spanier erzielte 2023 sechs Tore in der UEFA Youth League und überzeugte auch international.

Der spanische Stürmer Omar Janneh Susso wechselt von Atlético Madrid in die Schweiz. Der 19-Jährige unterschreibt bei Lausanne einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. «Wir freuen uns, Omar Janneh in Lausanne zu begrüssen», erklärt der Klub in einer Mitteilung.

Geboren am 23. August 2006 in Lleida (Sp) spielte Janneh in der Jugend von Espanyol Barcelona und Granada, bevor er 2022 zu Atlético Madrid wechselte. Dort bewies er sein Talent schnell, trat 2023 in der UEFA Youth League an und erzielte in acht Spielen sechs Tore.

International glänzte Janneh in der spanischen U18-Nationalmannschaft, als er zweimal gegen die Schweiz traf. 2024 wurde er Schlüsselspieler der U19-Auswahl, führte sie ins Finale der U19-Europameisterschaft und absolvierte insgesamt 17 Länderspiele.

Auch auf Vereinsebene blieb er nicht unbemerkt. Im Oktober 2025 spielte er erstmals für Atléticos A-Team in einem Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand und verwandelte dort den entscheidenden Elfmeter. In der Saison 2025 war er mit zehn Toren Topscorer der zweiten Mannschaft in der Primera Federación.