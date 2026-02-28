DE
«Nur so kommen wir da raus»
Lichtsteiner will den FCB zu Bodö machen

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner ist inspiriert von den Norwegern, die die Champions League aufmischen – und will sich davon eine Scheibe abschneiden.
Publiziert: vor 26 Minuten
Engagiert – und offen für Inputs von anderen Teams: Stephan Lichtsteiner.
  • Diese Eigenschaften von Bodö will Lichtsteiner beim FCB
  • Klare Ansage: So stehts um die Personalie Omeragic
  • Gelingt Ibrahim Salah zum kleinen Jubiläum der erste Assist?
Björn Lindroos und Simon Strimer

Die News der Woche

Am Dienstag kegelte Bodö/Glimt sensationell Inter aus der Champions League. Und die Norweger haben dabei einen neuen Fan gewonnen: Stephan Lichtsteiner (42). «Wie Bodö Inter rausgeworfen hat, war beeindruckend. Alle miteinander. Darum geht es», schwärmt er an der Pressekonferenz vor dem Lausanne-Spiel. Lichtsteiner erwarte auch von seiner Mannschaft eine solche Mentalität, führt er aus. «Wir müssen alle an einem Strick ziehen. Jeder muss für jeden gehen. Nur so kommen wir aus dieser Phase raus. Dieses Team hat die Qualität, das weiss ich.»

Seine Wutrede nach dem Luzern-Spiel bereut Lichtsteiner übrigens nicht. An der Pressekonferenz verteidigt er seine Worte.

FCB-Coach verteidigt TV-Ausraster und lüftet Abgang-Geheimnis
FCB-Coach verteidigt TV-Ausraster und lüftet Abgang-Geheimnis

Die grosse Frage

Kommt Königstransfer Becir Omeragic (24) zu seinem FCB-Debüt? Ja. «Er wird spielen», sagt Lichtsteiner an der Pressekonferenz vor dem Spiel. «Er hat enorm viel Erfahrung. Er ist im Spielaufbau sehr gut und vor allem auch kommunikativ. Er kann die Jungen vor sich führen und wird uns enorm weiterhelfen», freut sich der Trainer auf seinen neuen Verteidiger.

Gesagt ist gesagt

«Fussball ist ein tolles Spiel, ob auf Naturrasen oder Kunstrasen», sagt Stephan Lichtsteiner, als er nach seiner Meinung zu Kunstrasen gefragt wird. Als Vorbereitung auf den Kunstrasen in Lausanne hat der FCB diese Woche übrigens zweimal auf dieser Unterlage trainiert.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Omeragic, Schmid; Bacanin, Leroy; Traoré, Shaqiri, Salah; Koloto.

Wer fehlt?

Daniliuc, van Breemen (verletzt). Fraglich: Soticek.

Hast du gewusst, dass …

… Basel vor einem Jahr in der Meistersaison zum aktuellen Zeitpunkt nach 26 Runden nur fünf Punkte mehr auf dem Konto hatte? Jetzt sind es 40, vor einem Jahr waren es 45. Die Siegesserie von acht Spielen in Folge folgte vor einem Jahr dann aber noch.

Aufgepasst auf

Ibrahim Salah (24). Kleines Jubiläum. Der Flügelspieler steht vor seinem 25. Einsatz für den FCB. Drei Tore in Rotblau hat er schon erzielt. Gelingt bald auch seine erste Vorlage?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

  1. Daniliuc 4,3
  2. Schmid 4,2
  3. Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Die Sehnsucht um Europa kommt hervor und es gibt eine Hiobsbotschaft um Roche beim Gegner. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

27

Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
26
32
61
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
26
-46
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt

FC Basel
FC Basel
FC Basel
