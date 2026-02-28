FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner ist inspiriert von den Norwegern, die die Champions League aufmischen – und will sich davon eine Scheibe abschneiden.

Klare Ansage: So stehts um die Personalie Omeragic

Am Dienstag kegelte Bodö/Glimt sensationell Inter aus der Champions League. Und die Norweger haben dabei einen neuen Fan gewonnen: Stephan Lichtsteiner (42). «Wie Bodö Inter rausgeworfen hat, war beeindruckend. Alle miteinander. Darum geht es», schwärmt er an der Pressekonferenz vor dem Lausanne-Spiel. Lichtsteiner erwarte auch von seiner Mannschaft eine solche Mentalität, führt er aus. «Wir müssen alle an einem Strick ziehen. Jeder muss für jeden gehen. Nur so kommen wir aus dieser Phase raus. Dieses Team hat die Qualität, das weiss ich.»

Seine Wutrede nach dem Luzern-Spiel bereut Lichtsteiner übrigens nicht. An der Pressekonferenz verteidigt er seine Worte.

Kommt Königstransfer Becir Omeragic (24) zu seinem FCB-Debüt? Ja. «Er wird spielen», sagt Lichtsteiner an der Pressekonferenz vor dem Spiel. «Er hat enorm viel Erfahrung. Er ist im Spielaufbau sehr gut und vor allem auch kommunikativ. Er kann die Jungen vor sich führen und wird uns enorm weiterhelfen», freut sich der Trainer auf seinen neuen Verteidiger.

«Fussball ist ein tolles Spiel, ob auf Naturrasen oder Kunstrasen», sagt Stephan Lichtsteiner, als er nach seiner Meinung zu Kunstrasen gefragt wird. Als Vorbereitung auf den Kunstrasen in Lausanne hat der FCB diese Woche übrigens zweimal auf dieser Unterlage trainiert.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Omeragic, Schmid; Bacanin, Leroy; Traoré, Shaqiri, Salah; Koloto.

Wer fehlt?

Daniliuc, van Breemen (verletzt). Fraglich: Soticek.

Hast du gewusst, dass …

… Basel vor einem Jahr in der Meistersaison zum aktuellen Zeitpunkt nach 26 Runden nur fünf Punkte mehr auf dem Konto hatte? Jetzt sind es 40, vor einem Jahr waren es 45. Die Siegesserie von acht Spielen in Folge folgte vor einem Jahr dann aber noch.

Aufgepasst auf

Ibrahim Salah (24). Kleines Jubiläum. Der Flügelspieler steht vor seinem 25. Einsatz für den FCB. Drei Tore in Rotblau hat er schon erzielt. Gelingt bald auch seine erste Vorlage?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Daniliuc 4,3 Schmid 4,2 Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Die Sehnsucht um Europa kommt hervor und es gibt eine Hiobsbotschaft um Roche beim Gegner. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

