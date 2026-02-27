Die Mannschaft des FC Sion ist zusammengestellt und eingespielt – da bleibt für Sportchef Barthélémy Constantin Zeit, in einem Musikvideo mitzumachen. Das Sion-Inside.

Endlich die Rückkehr ins eigene Trainingszentrum

Die News der Woche

Sion kann endlich wieder in sein Trainingszentrum in Riddes VS zurückkehren. Das milde Wetter und die Sonne haben die Spielfelder endlich aufgetaut. «Es ist noch etwas matschig», merkt Didier Tholot an, der dennoch froh ist, dass die Hin- und Rückfahrten durch das Wallis nun ein Ende haben. «Die Rückkehr ins Trainingszentrum ermöglicht es uns, das Maximum auszuschöpfen.»

Die grosse Frage

Führt der zwölfte Versuch zum Erfolg? Sion wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg gegen Servette. Für die Walliser könnte der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um dieser Negativserie (vier Niederlagen und sieben Unentschieden) ein Ende zu setzen. Das Momentum hat sich in dieser Saison im Vergleich zu vorherigen Spielzeiten zu den Wallisern verschoben.

Gesagt ist gesagt

«Man neigt dazu, zu schnell Feuer und Flamme oder zu schnell zu pessimistisch zu sein.», Das antwortet Sion-Coach Didier Tholot auf die Frage zu Europa. Eine berechtigte Frage, da Sion in dieser Saison bisher nur eines von acht Spielen gegen Schweizer Vertreter auf europäischer Ebene verloren hat. «Zuerst die Top-Sechs, dann sehen wir weiter», mahnt Tholot.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar, Kabacalman; Berdayes, Chipperfield, Chouaref; Nivokazi.

Wer fehlt?

Rrudhani, Shala (beide verletzt). Bertrand (Assistenztrainer, gesperrt).

Neben dem Platz

Die Walliser Dragqueen Frani ELLE hat ihren allerersten Song mit dem Titel «Je danse» veröffentlicht. Die Single wird von einem Videoclip begleitet, in dem Barthélémy Constantin zu sehen ist. Dieser lässt Frani ELLE, alias Francesco Mercanton, einen Vertrag beim FC Sion unterschreiben. «Wir unterstützen uns seit den Anfängen in den sozialen Netzwerken. Und dank ihr konnte ich mir einen Teil einer meiner Träume erfüllen: bei einem Film mitzuwirken», erklärt der Sportchef der Sittener gegenüber dem «Nouvelliste».

Hast du gewusst, dass...

... trotz Erfolgskurs keines seiner letzten sieben Auswärtsspiele in der Liga gewonnen hat? Seit dem 1:0 gegen GC im Oktober im Letzigrund!

Aufgepasst auf

Winsley Boteli (19). Der Genfer im Sion-Trikot kommt weiterhin nur als Joker zum Zug, weil Nivokazi im Sturm gesetzt ist – nach dessen Hattrick sowieso. Aber beim letzten Duell mit Servette – dem 3:3 am 31. Januar – bescherte er den Wallisern durch das Last-Minute-Tor in der 94. Minute den vielumjubelten Ausgleich.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,4 Hajrizi 4,2

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr