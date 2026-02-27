Darum gehts
- Das steckt hinter neuem Musikvideo mit Barth Constantin
- Endlich die Rückkehr ins eigene Trainingszentrum
- Tholot reagiert heikel auf die Europa-Frage
Die News der Woche
Sion kann endlich wieder in sein Trainingszentrum in Riddes VS zurückkehren. Das milde Wetter und die Sonne haben die Spielfelder endlich aufgetaut. «Es ist noch etwas matschig», merkt Didier Tholot an, der dennoch froh ist, dass die Hin- und Rückfahrten durch das Wallis nun ein Ende haben. «Die Rückkehr ins Trainingszentrum ermöglicht es uns, das Maximum auszuschöpfen.»
Die grosse Frage
Führt der zwölfte Versuch zum Erfolg? Sion wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg gegen Servette. Für die Walliser könnte der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um dieser Negativserie (vier Niederlagen und sieben Unentschieden) ein Ende zu setzen. Das Momentum hat sich in dieser Saison im Vergleich zu vorherigen Spielzeiten zu den Wallisern verschoben.
Gesagt ist gesagt
«Man neigt dazu, zu schnell Feuer und Flamme oder zu schnell zu pessimistisch zu sein.», Das antwortet Sion-Coach Didier Tholot auf die Frage zu Europa. Eine berechtigte Frage, da Sion in dieser Saison bisher nur eines von acht Spielen gegen Schweizer Vertreter auf europäischer Ebene verloren hat. «Zuerst die Top-Sechs, dann sehen wir weiter», mahnt Tholot.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar, Kabacalman; Berdayes, Chipperfield, Chouaref; Nivokazi.
Wer fehlt?
Rrudhani, Shala (beide verletzt). Bertrand (Assistenztrainer, gesperrt).
Neben dem Platz
Die Walliser Dragqueen Frani ELLE hat ihren allerersten Song mit dem Titel «Je danse» veröffentlicht. Die Single wird von einem Videoclip begleitet, in dem Barthélémy Constantin zu sehen ist. Dieser lässt Frani ELLE, alias Francesco Mercanton, einen Vertrag beim FC Sion unterschreiben. «Wir unterstützen uns seit den Anfängen in den sozialen Netzwerken. Und dank ihr konnte ich mir einen Teil einer meiner Träume erfüllen: bei einem Film mitzuwirken», erklärt der Sportchef der Sittener gegenüber dem «Nouvelliste».
Hast du gewusst, dass...
... trotz Erfolgskurs keines seiner letzten sieben Auswärtsspiele in der Liga gewonnen hat? Seit dem 1:0 gegen GC im Oktober im Letzigrund!
Aufgepasst auf
Winsley Boteli (19). Der Genfer im Sion-Trikot kommt weiterhin nur als Joker zum Zug, weil Nivokazi im Sturm gesetzt ist – nach dessen Hattrick sowieso. Aber beim letzten Duell mit Servette – dem 3:3 am 31. Januar – bescherte er den Wallisern durch das Last-Minute-Tor in der 94. Minute den vielumjubelten Ausgleich.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:
- Racioppi 4,5
- Baltazar 4,4
- Hajrizi 4,2
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Der Schiedsrichter
Lukas Fähndrich.
Der Gegner
Beim Derby stattet ein Ex-Brasil-Star einen Besuch ab – und droht einem Genfer WM-Kandidaten das Saisonende? Hier erscheint das Servette-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
26
32
61
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
26
-46
14