DE
FR
Abonnieren

Dragqueen im Sportchef-Büro
Barth Constantin taucht in neuem Musikvideo auf

Die Mannschaft des FC Sion ist zusammengestellt und eingespielt – da bleibt für Sportchef Barthélémy Constantin Zeit, in einem Musikvideo mitzumachen. Das Sion-Inside.
Publiziert: 17:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/2
Sportchef und Schauspieler? Barth Constantin stellt in einem Musikvideo einen Vertrag aus.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das steckt hinter neuem Musikvideo mit Barth Constantin
  • Endlich die Rückkehr ins eigene Trainingszentrum
  • Tholot reagiert heikel auf die Europa-Frage
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
bastien.feller1.png
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Bastien Feller und Simon Strimer

Die News der Woche

Sion kann endlich wieder in sein Trainingszentrum in Riddes VS zurückkehren. Das milde Wetter und die Sonne haben die Spielfelder endlich aufgetaut. «Es ist noch etwas matschig», merkt Didier Tholot an, der dennoch froh ist, dass die Hin- und Rückfahrten durch das Wallis nun ein Ende haben. «Die Rückkehr ins Trainingszentrum ermöglicht es uns, das Maximum auszuschöpfen.»

Die grosse Frage

Führt der zwölfte Versuch zum Erfolg? Sion wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg gegen Servette. Für die Walliser könnte der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um dieser Negativserie (vier Niederlagen und sieben Unentschieden) ein Ende zu setzen. Das Momentum hat sich in dieser Saison im Vergleich zu vorherigen Spielzeiten zu den Wallisern verschoben.

Gesagt ist gesagt

«Man neigt dazu, zu schnell Feuer und Flamme oder zu schnell zu pessimistisch zu sein.», Das antwortet Sion-Coach Didier Tholot auf die Frage zu Europa. Eine berechtigte Frage, da Sion in dieser Saison bisher nur eines von acht Spielen gegen Schweizer Vertreter auf europäischer Ebene verloren hat. «Zuerst die Top-Sechs, dann sehen wir weiter», mahnt Tholot.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar, Kabacalman; Berdayes, Chipperfield, Chouaref; Nivokazi.

Wer fehlt?

Rrudhani, Shala (beide verletzt). Bertrand (Assistenztrainer, gesperrt).

Neben dem Platz

Die Walliser Dragqueen Frani ELLE hat ihren allerersten Song mit dem Titel «Je danse» veröffentlicht. Die Single wird von einem Videoclip begleitet, in dem Barthélémy Constantin zu sehen ist. Dieser lässt Frani ELLE, alias Francesco Mercanton, einen Vertrag beim FC Sion unterschreiben. «Wir unterstützen uns seit den Anfängen in den sozialen Netzwerken. Und dank ihr konnte ich mir einen Teil einer meiner Träume erfüllen: bei einem Film mitzuwirken», erklärt der Sportchef der Sittener gegenüber dem «Nouvelliste».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hast du gewusst, dass...

... trotz Erfolgskurs keines seiner letzten sieben Auswärtsspiele in der Liga gewonnen hat? Seit dem 1:0 gegen GC im Oktober im Letzigrund!

Aufgepasst auf

Winsley Boteli (19). Der Genfer im Sion-Trikot kommt weiterhin nur als Joker zum Zug, weil Nivokazi im Sturm gesetzt ist – nach dessen Hattrick sowieso. Aber beim letzten Duell mit Servette – dem 3:3 am 31. Januar – bescherte er den Wallisern durch das Last-Minute-Tor in der 94. Minute den vielumjubelten Ausgleich.

Mehr zur Liga
Trainer-Lehrling Lichtsteiner lernt in Basel auf die harte Tour
Mit Video
Analyse
Gnadenloses Basel-Pflaster
Lichtsteiner lernt beim FCB auf die harte Tour
Luzerner Gericht vertagt Urteil im FCL-Zoff
FCL-News
Alpstaeg-Aktienpaket
Luzerner Gericht vertagt Urteil im FCL-Zoff
«Müsste ein Umdenken im gesamten System geben»
SFL-Boss kritisiert CL-Reform
«Müsste ein Umdenken im gesamten System geben»
Plötzlich Hektik bei Thun – so lief Bertones Blitz-Abreise
Mit Video
Kreisssaal statt Winti-Duell
Plötzlich Hektik bei Thun – so lief Bertones Blitz-Abreise
Winti-Coach Rahmen stellt seine Stürmer in den Senkel
Mit Video
«Liegt an ihnen»
Winti-Coach Rahmen stellt seine Stürmer in den Senkel
FCZ-Mittelfeldspieler zieht sich Fussverletzung bei Militär-WK zu
FCZ-News
Lange Pause notwendig
FCZ-Mittelfeldspieler zieht sich Fussverletzung bei Militär-WK zu

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

  1. Racioppi 4,5
  2. Baltazar 4,4
  3. Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Beim Derby stattet ein Ex-Brasil-Star einen Besuch ab – und droht einem Genfer WM-Kandidaten das Saisonende? Hier erscheint das Servette-Inside.

27

Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
26
32
61
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
26
-46
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Sion
        FC Sion
        Super League
        Super League