DE
FR
Abonnieren
Das sagen Wüthrich, Keller und Seoane vor dem Derby
1:24
«Nicht nur Wut, auch Energie»:Das sagen Wüthrich, Keller und Seoane vor dem Derby

Niederlage wäre historisch
Bei YB vermischen sich vor Derby Frust, Trotz und Angriff

Das heisse Berner Derby steht am frühen Sonntagnachmittag zwischen Sensationsleader Thun und YB an (14 Uhr). Die Tickets sind seit Monaten vergriffen – und das schlitternde YB hat neuen Mut geschöpft. Auch in Form des Captains.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/2
Wüthrich und Benito: Beide erhielten beim 0:1 gegen Lyon die Blick-Note 5.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

  • YB steigt mit gemischten Gefühlen ins Derby – es droht eine historische Serie
  • Lyon-Niederlage bringt auch Lichtblicke mit sich – beispielsweise zu Benito
  • Thun-Präsi Gerber erzählt Anekdoten über Ex-Spieler Fassnacht und Lauper
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Alain Kunz und Simon Strimer

Die News der Woche

Es war eine gute Leistung von YB im Spiel gegen den Europa-League-Klassenprimus Lyon. Das war nach den drei erniedrigenden Schlappen in der Super League auch vonnöten. Von daher überraschte die Leistung. Und doch wieder nicht, hatte YB doch schon gegen Aston Villa und Lille gezeigt, dass man selber besser spielt, je grösser der Gegner ist. Einzig: Punkte gabs keine. Ein dämliches Offside. Zweimal Alu. Und eine Fehlerorgie beim einzigen Tor verhindern das. Aber es lässt sich darauf aufbauen. «Das stimmt», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Wir müssen aber dieselbe Disziplin und Entschlossenheit aufs Feld bringen. Die Spielweise von Thun ist für jeden Gegner herausfordernd. Thun steht berechtigt da oben. Das wird ein tougher Match.»

Die grosse Frage

Wie viele Änderungen nimmt Trainer Seoane gegenüber dem starken Auftritt gegen Lyon in der Startelf vor? Bringt er seine 23-Tore-Produktion in Person von Christian Fassnacht und Chris Bedia von Anfang an? Okay, Bedia soll angeschlagen gewesen sein, hat der Coach nach dem 0:1 vom Donnerstag gesagt. Mag sein. Der Verdacht der Schutzbehauptung bleibt jedoch bestehen. Weitere Frage: Erhält Joël Monteiro für seinen starken Eintritt ins Lyon-Spiel die Belohnung in Form des Startelf-Tickets beim Leader? Gibts zweimal ein Ja, kommt als vierter Wechsel jener hinten rechts dazu, weil Saidy Janko gesperrt ist. Ryan Andrews ersetzt ihn.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen die Energie, die wir gegen Lyon auf den Platz gebracht haben, auch in der Stockhorn-Arena zeigen. Thun hat einen unglaublichen Lauf. Aber den wollen wir stoppen! Es wird ein Fight im Derby. Wir sind bereit, diesen anzunehmen.» – Gezeichnet: Gregory Wüthrich nach dem 0:1 gegen Lyon. In einer Mischung aus Frustration, Trotz und Kampfansage.

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Wüthrich, Lauper, Benito; Fernandes, Raveloson; Fassnacht, Sanches, Monteiro; Bedia.

Thun-Präsident lobt seine Ex-Spieler Fassnacht und Lauper
1:36
«Er schrieb ein schönes SMS»:Thun-Präsident lobt seine Ex-Spieler Fassnacht und Lauper

Wer fehlt?

Hadjam, Colley und Conte sind verletzt. Janko und Mambwa gesperrt.

Neben dem Platz

Bisschen Rechnerei. Kann ein Punkt in Stuttgart am Donnerstag für Platz 24 und die Europa-League-Playoffs reichen? Kann. Aber dann müsste einiges passen für YB. Wenn nämlich Celtic Glasgow gegen Utrecht und Ludogorez gegen Nizza gewinnen, überholen die beiden YB. Die Berner würden nur dann nicht auf den bitteren 25. Platz zurückfallen, wenn in diesem Fall sowohl Brann Bergen bei Sturm Garz und Lille in Freiburg verlieren. Sehr wahrscheinlich braucht es also einen Sieg im Schwabenland.

Super League aktuell
Wer rettet jetzt Ludovic Magnin?
Mit Video
Nach FCB-Blamage in Salzburg
Wer rettet jetzt Ludovic Magnin?
Warum lässt Seoane 23 YB-Tore auf der Bank schmoren?
Mit Video
Bedia und Fassnacht Ersatz
Warum lässt Seoane 23 YB-Tore auf der Bank schmoren?
Claudio Cisullo in FCZ-Verwaltungsrat gewählt
FCZ-News
Unternehmer und Investor
Claudio Cisullo in FCZ-Verwaltungsrat gewählt
Verlässt Koutsias Lugano nach dem Streit mit Behrens?
Transfer-News
Interesse aus Österreich
Verlässt Koutsias Lugano nach dem Streit mit Behrens?
«Ausgerechnet bei diesem Spiel, wo wir ohnehin schon getrauert haben»
Mit Video
FC Sion trauert um Fan (†36)
Beim Gedenken an die Crans-Montana-Opfer stürzte er in den Tod
Leihe von BVB-Juwel Duranville zum FCB ist offiziell
FCB-News
«Dribbelstarker Flügelspieler»
Leihe von BVB-Juwel Duranville zum FCB ist offiziell

Hast du gewusst, dass ...

... eine Niederlage von YB historisch wäre? Die Berner stehen aktuell bei drei Niederlagen in Serie. Zuletzt gabs das zum Saisonauftakt 2024/25. Aber viermal in Folge hat YB in der Geschichte der Super League (seit 2003) noch nie verloren!

... YB gegen Thun wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten zwölf Duelle verloren hat?

Aufgepasst auf

Captain Loris Benito. Er hat sich mit einer starken Leistung hinten links dafür empfohlen, diese Position bis zur Rückkehr von Jaouen Hadjam zu bekleiden. So geht das manchmal. Nicht zurück in die Zukunft, sondern tatsächlich zurück in die Vergangenheit. Denn Benito hatte – abgesehen von der zweiten Halbzeit am letzten Wochenende gegen Lausanne – im August 2023 zuletzt als Linksverteidiger gespielt. Bei einem 1:1 in Luzern mit dem Torschützen namens ... Loris Benito.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Keller 4,1
2. Fassnacht 4,0
3. Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Ein Stadion mehrheitlich in Rot? Thun hat sich mit einem Kniff einen kleinen Derby-Vorteil verschafft. Die Stockhorn-Arena ist seit Monaten ausverkauft, im Januar gingen einzig noch 500 wieder freigewordene Tickets weg. Die Euphorie im Berner Oberland ist riesig. Hier gehts zum Thun-Inside.

21

Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr
So., Thun – YB, 14 Uhr
So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys