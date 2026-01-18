Alain Kunz Reporter Fussball

Mensch, YB! Da nimmt man sich so viel vor. Und dann ist man innerhalb weniger Minuten im gleichen Fahrwasser wie im bitteren Dezember 2025. Das schlägt sich auch in den Noten nieder. Genügend sind einzig der untadelige Goalie Keller, Fassnacht für seinen Geniestreich beim 1:1, Bedia, der dieses Tor blitzsauber macht, und Edimilson Fernandes, der in der besseren zweiten YB-Halbzeit aufzeigt, wie wichtig seine Rückkehr noch werden wird für die Berner. Der Rest? Ungenügend. Besonders ungenügend, und damit eine 2 bekommend: Die Innenverteidiger Wüthrich und Benito, die am Ursprung der beiden ersten Gästetore stehen. Dann Mambwa für sein unentschuldbares Einsteigen gegen Traoré. Und Sanches, der so viel mehr kann, als er bisher und ganz speziell gegen seinen Ex-Klub gezeigt hat.

Hinweis: Fernandes (ab 46. für Gigovic) – Virginius (ab 67. für Monteiro), Cordova (ab 67. für Fassnacht), Pech (ab 78. für Bedia), Males (ab 78. für Sanches), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Starker Auftritt der Waadtländer, der zum ersten Sieg in Bern seit 14 Jahren führt. Angeführt werden sie vom hochseriösen Captain Custodio im defensiven Mittelfeld. In dessen Schlepptau glänzen die Innenverteidiger, wobei nur Mouanga eine 5 bekommt. Sow muss ja zur Pause raus, weil ihn Trainer Peter Zeidler als gelbrotgefährdet erachtete. Goalie Letica ist sackstark, vor allem, als er Sanches’ 23-Meter-Freistoss hervorragend pariert und gegen Virginius rettet, der alleine auf ihn zulief. Vorne ist Seydou Traoré stark, der erstmals von Beginn weg spielen durfte. Und Malis Nationalspieler Diakité, der den zweiten Assist zum 1:0 gibt und den Penalty zum 2:1 sicher verwertet. Ungenügend: keiner.

Hinweis: Okoh (ab 46. für Sow) – Ajdini (ab 70. für Butler-Oyedeji), Janneh (ab 70. für Traoré), N'Diaye (ab 77. für Diakité), Bah Mendes (ab 94. für Mollet), alle zu kurz für eine Bewertung.

