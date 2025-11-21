DE
FR
Abonnieren

Neue Schritte im Jugendbereich
FC Lugano spannt mit Amateurklub zusammen

Der FC Lugano steht vor dem Duell mit dem Leader und hatte Erfolg bei seiner Suche nach einem Partnerklub im Tessin. Hier kommt das Inside zur 14. Runde.
Publiziert: vor 53 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
CEO Martin Blaser und der FC Lugano haben einen Partnerklub gefunden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • FC Lugano geht Partnerschaft mit U.S. Giubiasco ein. Zusammenarbeit ab Juli 2026
  • Lugano-Coach Croci-Torti emotional beim Betreten des neuen 8000-Plätze-Stadions
  • Lugano hat in der Stockhorn-Arena gegen Thun nur zweimal gewonnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Carlo Emanuele Frezza und Björn Lindroos

Die News der Woche

Der FC Lugano geht mit dem Tessiner Amateurverein U.S. Giubiasco eine Partnerschaft ein. Wie der Klub an einer Pressekonferenz mitteilt, wird man mit Giubiasco ab Juli 2026 zusammenarbeiten. Die beiden Klubs werden in der Nachwuchsarbeit zusammenspannen. So soll Lugano die Ausbildung der Elite-Teams von U15 bis U21 übernehmen, während sich Giubiasco um die FE-12 bis FE-14-Teams (Footeco) kümmern soll.

«Der Verein aus dem Raum Bellinzona wurde aufgrund seiner Kompetenzen, seiner organisatorischen Solidität, seiner lokalen Verankerung und der Qualität seines Ausbildungsprogramms als idealer Partner ausgewählt», heisst es vonseiten des Super-Ligisten in einer Mitteilung. Lugano war schon länger auf der Suche nach einem Klub für eine solche Partnerschaft. Jetzt ist man in Giubiasco fündig geworden.

Die grosse Frage

Setzt Lugano seine Aufholjagd fort? Nach einem desaströsen Saisonstart hat sich der FC Lugano eindrucksvoll zurückgemeldet. Nun wartet mit dem FC Thun ein echter Gradmesser – und eine alte Wunde. Denn ausgerechnet gegen die Berner Oberländer begann im Sommer die lange Leidenszeit der Tessiner. Jetzt, zum Auftakt in den Winter, bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung.

Gesagt ist gesagt

«Als ich hierherkam, musste ich zugeben, dass mir die Tränen kamen.» Die Freude von Mattia Croci-Torti (43) über das neue Stadion, welches ab nächster Saison Luganos Heimstätte sein wird, ist riesig. Wie kann es auch anders sein? Zusammen mit einem Teil der Mannschaft hat er die AIL-Arena, die über 8000 Plätze verfügt, in diesen Tagen zum ersten Mal betreten. Und die Emotionen sind beim Tessiner Trainer entsprechend gross.

Hier eröffnet Croci-Torti das Lugano Stadion
0:33
«Ein schöner Tag»:Hier eröffnet Croci-Torti das Lugano Stadion

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Mahou; Behrens.

Wer fehlt?

Alioski, Bottani, Steffen (alle verletzt). Von Ballmoos (fraglich).

Hintergrund Super League
In diesem Ranking kocht der FCSG sogar die Bayern ab
Europaweit auf Spitzenplatz
In diesem Ranking kocht der FCSG sogar die Bayern ab
Jetzt deinem Team folgen und den Fussball neu erleben
Mit Video
Fans kommen auf ihre Kosten
Jetzt deinem Team folgen und den Fussball neu erleben
Der fussballerische Absturz von Marvin Spielmann
Kolumne
Galt einst als Nati-Kandidat
Der fussballerische Absturz von Marvin Spielmann
Hediger bleibt Interimstrainer beim FCZ
Lösung bis Ende Jahr
FCZ-Trainer-Entscheid gefallen
GC verpflichtet österreichischen Abwehr-Routinier
GC-News
Seit Sommer vereinslos
GC verpflichtet österreichischen Abwehr-Routinier
Weshalb wir in der Schweiz keine Torlinien-Technik haben
Mit Video
Debatte nach Szene in Basel
Weshalb wir in der Schweiz keine Torlinien-Technik haben

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano in der Stockhorn-Arena gegen den FC Thun in der Super League nur zweimal gewonnen hat? Ansonsten setzte es gegen die Berner Oberländer 6 Niederlagen und 3 Remis ab. Zu behaupten, dass die Arena den Tessinern nicht passt, wäre aber falsch. Schliesslich haben sie in den letzten zwei Jahren ihre europäischen Heimspiele dort ausgetragen. Und das mit einer positiven Bilanz: 3 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen.

Aufgepasst auf

Fouls rund um den Strafraum! Lugano-Fans erinnern sich nur ungern: Das erste Duell mit Thun (1:2) in dieser Saison entschied Leonardo Bertone mit einem traumhaften Freistosstor zugunsten des Aufsteigers. Und auch bei Thuns Sieg vor der Nati-Pause gegen Servette stellte Bertone sein Zauberfüsschen unter Beweis.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 13 Runden (Nachholspiel ausstehend):
1. Zanotti 4,5
2. Papadopoulos 4,3
3. Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Leader Thun reitet weiter die Erfolgswelle und ist mittlerweile seit sechs Spielen ohne Punktverlust. Hier erscheint das Thun-Inside.

14

Runde

Sa., Luzern – Servette, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Sion – FCZ, 14 Uhr
So., GC – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Lausanne, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League