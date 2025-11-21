Darum gehts
- FC Lugano geht Partnerschaft mit U.S. Giubiasco ein. Zusammenarbeit ab Juli 2026
- Lugano-Coach Croci-Torti emotional beim Betreten des neuen 8000-Plätze-Stadions
- Lugano hat in der Stockhorn-Arena gegen Thun nur zweimal gewonnen
Die News der Woche
Der FC Lugano geht mit dem Tessiner Amateurverein U.S. Giubiasco eine Partnerschaft ein. Wie der Klub an einer Pressekonferenz mitteilt, wird man mit Giubiasco ab Juli 2026 zusammenarbeiten. Die beiden Klubs werden in der Nachwuchsarbeit zusammenspannen. So soll Lugano die Ausbildung der Elite-Teams von U15 bis U21 übernehmen, während sich Giubiasco um die FE-12 bis FE-14-Teams (Footeco) kümmern soll.
«Der Verein aus dem Raum Bellinzona wurde aufgrund seiner Kompetenzen, seiner organisatorischen Solidität, seiner lokalen Verankerung und der Qualität seines Ausbildungsprogramms als idealer Partner ausgewählt», heisst es vonseiten des Super-Ligisten in einer Mitteilung. Lugano war schon länger auf der Suche nach einem Klub für eine solche Partnerschaft. Jetzt ist man in Giubiasco fündig geworden.
Die grosse Frage
Setzt Lugano seine Aufholjagd fort? Nach einem desaströsen Saisonstart hat sich der FC Lugano eindrucksvoll zurückgemeldet. Nun wartet mit dem FC Thun ein echter Gradmesser – und eine alte Wunde. Denn ausgerechnet gegen die Berner Oberländer begann im Sommer die lange Leidenszeit der Tessiner. Jetzt, zum Auftakt in den Winter, bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung.
Gesagt ist gesagt
«Als ich hierherkam, musste ich zugeben, dass mir die Tränen kamen.» Die Freude von Mattia Croci-Torti (43) über das neue Stadion, welches ab nächster Saison Luganos Heimstätte sein wird, ist riesig. Wie kann es auch anders sein? Zusammen mit einem Teil der Mannschaft hat er die AIL-Arena, die über 8000 Plätze verfügt, in diesen Tagen zum ersten Mal betreten. Und die Emotionen sind beim Tessiner Trainer entsprechend gross.
Mögliche Aufstellung
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Mahou; Behrens.
Wer fehlt?
Alioski, Bottani, Steffen (alle verletzt). Von Ballmoos (fraglich).
Hast du gewusst, dass ...
... Lugano in der Stockhorn-Arena gegen den FC Thun in der Super League nur zweimal gewonnen hat? Ansonsten setzte es gegen die Berner Oberländer 6 Niederlagen und 3 Remis ab. Zu behaupten, dass die Arena den Tessinern nicht passt, wäre aber falsch. Schliesslich haben sie in den letzten zwei Jahren ihre europäischen Heimspiele dort ausgetragen. Und das mit einer positiven Bilanz: 3 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen.
Aufgepasst auf
Fouls rund um den Strafraum! Lugano-Fans erinnern sich nur ungern: Das erste Duell mit Thun (1:2) in dieser Saison entschied Leonardo Bertone mit einem traumhaften Freistosstor zugunsten des Aufsteigers. Und auch bei Thuns Sieg vor der Nati-Pause gegen Servette stellte Bertone sein Zauberfüsschen unter Beweis.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 13 Runden (Nachholspiel ausstehend):
1. Zanotti 4,5
2. Papadopoulos 4,3
3. Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Nico Gianforte.
Der Gegner
Leader Thun reitet weiter die Erfolgswelle und ist mittlerweile seit sechs Spielen ohne Punktverlust. Hier erscheint das Thun-Inside.
Runde
Sa., Luzern – Servette, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Sion – FCZ, 14 Uhr
So., GC – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Lausanne, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
13
12
31
2
13
6
22
3
13
2
22
4
12
9
21
5
13
3
19
6
12
0
19
7
13
4
17
8
13
4
16
9
13
-6
16
10
13
-5
14
11
13
-9
13
12
13
-20
6