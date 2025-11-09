1/5 Der FC Lugano schlägt den FCB auswärts mit 1:0. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Goalies, die kommen mit einer Degradierung nicht klar und verschwinden in den Niederungen des Amateurfussballs. Und dann gibts Typen wie Amir Saipi. Die schöpfen neue Motivation und wollen es allen Kritikern beweisen. Vor Wochen wird der langjährige Lugano-Goalie rasiert und durch David von Ballmoos ersetzt. Weil sich der Berner aber verletzt, darf Saipi wieder in die Hosen – und wird gegen den FCB zum Man of the Match. Sechs Paraden zeigt der kosovarische Nationalgoalie, Höhepunkt ist sein Doppel-Save gegen Shaqiri und Rüegg in der 27. Minute. «Amir hat wie ein Verrückter trainiert», sagt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti hinterher. Zur Belohnung gibts die Nomination zum besten Spieler und drei Auswärtspunkte in Basel. Die tütet jener Stürmer ein, der einst für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten wurde: Kevin Behrens. Es ist sein vierter Treffer im 11. Liga-Spiel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Hicham Mahou bis 66., Kevin Behrens bis 75., Daniel Dos Santos bis 75., Yanis Cimignani bis 83., Mattia Zanotti bis 83. – Hadj Mahmoud ab 66., Claudio Cassano ab 75., Georgios Koutsias ab 75., Ayman El Wafi ab 83., Zachary Brault-Guillard ab 83. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Xherdan Shaqiri leitet den FCB-Untergang ein! Was hart klingt, hat seine Berechtigung. Weil sein Fehlpass am Ursprung des Gegentores liegt. Klar, Shaq kann nicht viel dafür, wenn seine Basler naiv in eine 4-gegen-1-Situation laufen, aber auch sonst erwischt der Zauberfuss einen gebrauchten Nachmittag. Eine halbe Stunde vor Schluss rutscht er bei einer Freistoss-Situation aus und in der ersten Halbzeit verschiesst er einen Penalty.

Der Schlechteste auf dem Platz ist aber ein anderer: Philip Otele. 28 Ballkontakte hat der Flügel in der ersten Halbzeit. Gelingen tut ihm nicht viel. Zur Pause bleibt er in der Garderobe. Blöd für FCB-Coach Ludovic Magnin, dass auch Ersatz Ibrahim Salah nicht zünden kann. Das Hauptproblem der Basler in dieser Saison, die fehlende Effizienz, wird nirgends deutlicher als in der 27. Minute, als Shaqiri, Broschinski und Rüegg innert zwei Sekunden eine Dreifach-Chance versemmeln.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Philip Otele bis 46., Moritz Broschinski bis 56., Kevin Rüegg bis 56., Bénie Traoré bis 76., Adrian Barisic bis 83. – Ibrahim Salah ab 46., Nicolas Vouilloz ab 56., Albian Ajeti ab 56., Marin Soticek ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Junior Zé ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.