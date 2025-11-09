DE
Noten zum Sieg gegen Basel
Penalty-Held Saipi und fünf weitere Luganesi überzeugen

Lugano schlägt den FCB im St. Jakob-Park mit 1:0. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Es gibt Goalies, die kommen mit einer Degradierung nicht klar und verschwinden in den Niederungen des Amateurfussballs. Und dann gibts Typen wie Amir Saipi. Die schöpfen neue Motivation und wollen es allen Kritikern beweisen. Vor Wochen wird der langjährige Lugano-Goalie rasiert und durch David von Ballmoos ersetzt. Weil sich der Berner aber verletzt, darf Saipi wieder in die Hosen – und wird gegen den FCB zum Man of the Match. Sechs Paraden zeigt der kosovarische Nationalgoalie, Höhepunkt ist sein Doppel-Save gegen Shaqiri und Rüegg in der 27. Minute. «Amir hat wie ein Verrückter trainiert», sagt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti hinterher. Zur Belohnung gibts die Nomination zum besten Spieler und drei Auswärtspunkte in Basel. Die tütet jener Stürmer ein, der einst für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten wurde: Kevin Behrens. Es ist sein vierter Treffer im 11. Liga-Spiel.

Hinweis: Hicham Mahou bis 66., Kevin Behrens bis 75., Daniel Dos Santos bis 75., Yanis Cimignani bis 83., Mattia Zanotti bis 83. – Hadj Mahmoud ab 66., Claudio Cassano ab 75., Georgios Koutsias ab 75., Ayman El Wafi ab 83., Zachary Brault-Guillard ab 83. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Xherdan Shaqiri leitet den FCB-Untergang ein! Was hart klingt, hat seine Berechtigung. Weil sein Fehlpass am Ursprung des Gegentores liegt. Klar, Shaq kann nicht viel dafür, wenn seine Basler naiv in eine 4-gegen-1-Situation laufen, aber auch sonst erwischt der Zauberfuss einen gebrauchten Nachmittag. Eine halbe Stunde vor Schluss rutscht er bei einer Freistoss-Situation aus und in der ersten Halbzeit verschiesst er einen Penalty.

Der Schlechteste auf dem Platz ist aber ein anderer: Philip Otele. 28 Ballkontakte hat der Flügel in der ersten Halbzeit. Gelingen tut ihm nicht viel. Zur Pause bleibt er in der Garderobe. Blöd für FCB-Coach Ludovic Magnin, dass auch Ersatz Ibrahim Salah nicht zünden kann. Das Hauptproblem der Basler in dieser Saison, die fehlende Effizienz, wird nirgends deutlicher als in der 27. Minute, als Shaqiri, Broschinski und Rüegg innert zwei Sekunden eine Dreifach-Chance versemmeln.

Hinweis: Philip Otele bis 46., Moritz Broschinski bis 56., Kevin Rüegg bis 56., Bénie Traoré bis 76., Adrian Barisic bis 83. – Ibrahim Salah ab 46., Nicolas Vouilloz ab 56., Albian Ajeti ab 56., Marin Soticek ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Junior Zé ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
