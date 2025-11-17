Mattia Croci-Torti durfte den ersten Schuss im neuen Stadion des FC Lugano machen. Der Trainer verrät, dass er beim Anblick des Stadions mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Darum gehts Neues Stadion des FC Lugano eröffnet zur Saison 2026/27

Trainer Croci-Torti sprach emotional über die Bedeutung des Projekts

Die Arena wird 8000 Zuschauer im Herzen von Lugano fassen

Gespielt wird im neuen Fussballstadion des FC Lugano zwar erst ab der kommenden Saison, der erste Ball ist jedoch schon jetzt durch die AIL Arena geflogen. Gekickt wurde dieser von Mattia Croci-Torti, dem Coach des Super-League-Teams.

Der 43-Jährige hält in der Folge eine Rede, «eine spontane», wie er betont: «Als ich hierherkam, musste ich zugeben, dass mir die Tränen kamen.» Er habe als Fussballtrainer schon viele Stadien gesehen, in denen hervorragende Atmosphären herrschen wie in St. Gallen, bei YB oder in Luzern und er habe erstmals das Gefühl gehabt, «etwas anderes zu schaffen. Es war ein sehr starkes Gefühl.»

Croci-Tortis grosser Dank

Croci-Torti bedankt sich im Namen der ganzen Mannschaft bei allen, die das Grossprojekt möglich gemacht haben: «Danke an alle, die etwas Aussergewöhnliches leisten. Was wir heute gesehen haben, ist meiner Meinung nach nicht nur der Zeit, die Sie investiert haben, den Ideen, die Sie hatten, und Ihrer Geduld zu verdanken, sondern vor allem Ihrem Herzblut.»

Am 28. November wird das Stadion von der Generalunternehmerin HRS Real Estate SA an die Stadt Lugano übergeben. Ab der Saison 2026/27 wird der FC Lugano dann die Heimspiele in der 8000 Zuschauer fassenden Arena im Herzen der Stadt austragen.

