Hier eröffnet Croci-Torti das Lugano Stadion
«Ein schöner Tag»:Hier eröffnet Croci-Torti das Lugano Stadion

«Mir kamen die Tränen»
Lugano-Coach kickt ersten Ball durchs neue Stadion

Mattia Croci-Torti durfte den ersten Schuss im neuen Stadion des FC Lugano machen. Der Trainer verrät, dass er beim Anblick des Stadions mit den Tränen zu kämpfen hatte.
Publiziert: 14:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Mattia Croci-Torti knallt den Ball von der Tribüne der neuen AIL Arena in Lugano.

Darum gehts

  • Neues Stadion des FC Lugano eröffnet zur Saison 2026/27
  • Trainer Croci-Torti sprach emotional über die Bedeutung des Projekts
  • Die Arena wird 8000 Zuschauer im Herzen von Lugano fassen
Cédric HeebRedaktor Sport

Gespielt wird im neuen Fussballstadion des FC Lugano zwar erst ab der kommenden Saison, der erste Ball ist jedoch schon jetzt durch die AIL Arena geflogen. Gekickt wurde dieser von Mattia Croci-Torti, dem Coach des Super-League-Teams.

Der 43-Jährige hält in der Folge eine Rede, «eine spontane», wie er betont: «Als ich hierherkam, musste ich zugeben, dass mir die Tränen kamen.» Er habe als Fussballtrainer schon viele Stadien gesehen, in denen hervorragende Atmosphären herrschen wie in St. Gallen, bei YB oder in Luzern und er habe erstmals das Gefühl gehabt, «etwas anderes zu schaffen. Es war ein sehr starkes Gefühl.»

Croci-Tortis grosser Dank

Croci-Torti bedankt sich im Namen der ganzen Mannschaft bei allen, die das Grossprojekt möglich gemacht haben: «Danke an alle, die etwas Aussergewöhnliches leisten. Was wir heute gesehen haben, ist meiner Meinung nach nicht nur der Zeit, die Sie investiert haben, den Ideen, die Sie hatten, und Ihrer Geduld zu verdanken, sondern vor allem Ihrem Herzblut.»

Am 28. November wird das Stadion von der Generalunternehmerin HRS Real Estate SA an die Stadt Lugano übergeben. Ab der Saison 2026/27 wird der FC Lugano dann die Heimspiele in der 8000 Zuschauer fassenden Arena im Herzen der Stadt austragen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
