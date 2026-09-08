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Nach Zoff und Suspendierung
Ex-FCZ-Stürmer Perea heuert bei Zuber-Klub an

Juan José Perea hat einen neuen Klub gefunden. Der ehemalige FCZ-Stürmer, der zuletzt wegen einer Suspendierung für Schlagzeilen sorgte, spielt künftig wieder in Griechenland. Bei Atromitos Athen trifft er auf den Schweizer Steven Zuber.
Publiziert: 08:04 Uhr
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Juan José Perea spielt künftig in Griechenland.
Foto: Instagram: 09juan_perea
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Wenige Tage nach der Vertragsauflösung beim FC Zürich hat Juan José Perea (26) einen neuen Klub gefunden. Der kolumbianische Stürmer spielt künftig in Griechenland für Atromitos Athen. 

Vor gut einer Woche wurde Perea nach einem Wortgefecht mit Cheftrainer Marcel Koller (65) beim FCZ suspendiert. Am Samstag bestätigte der Klub die sofortige Vertragsauflösung. Nun geht es für Perea nach Griechenland zurück. Dort ist Perea kein Unbekannter: Er spielte bereits für Panathinaikos, Volos und PAS Giannina. Künftig läuft er für den Erstligisten Atromitos auf. 

Damit wird der Angreifer Teamkollege des Schweizers Steven Zuber (35), der seit vergangenem Winter für Atromitos spielt und ebenfalls eine FCZ-Vergangenheit hat.

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«Mein zweites Zuhause»

Über seine Rückkehr zeigt sich Perea glücklich. «Griechenland ist mein zweites Zuhause», sagt der Kolumbianer. Zudem freue er sich, wieder in der Nähe seines Sohnes zu sein. Auch sportlich hat Perea klare Ziele. «Ich bin bereit, habe grosse Lust und bin hier, um zu helfen», sagt er. Mit Atromitos wolle er «etwas Grosses» erreichen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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