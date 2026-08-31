Stürmer Juan José Perea sorgte beim FC Zürich für Ärger: Nach dem 3:2-Sieg in Lausanne liefert er sich ein Wortgefecht mit Trainer Marcel Koller. Der Klub reagiert mit der Suspendierung des Kolumbianers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Zürich suspendiert Juan José Perea nach Streit mit Trainer Marcel Koller

Perea attackierte den Trainer verbal nach seiner Nichtberücksichtigung im Spiel gegen Lausanne

Seit Sommer 2024 beim FCZ: 7 Tore in 22 Ligaspielen

Tobias Wedermann Fussballchef

Der FC Zürich fährt am Samstag seinen zweiten Saisonsieg ein mit einer starken Mentalitätsleistung und drei Toren in Lausanne. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den Zürchern? Nein. Einer teilte die Euphorie über die Mannschaftsleistung nämlich nicht. Stürmer Juan José Perea (26) war derart sauer darüber, dass er keine Einsatzminute bekam, dass er im Anschluss an die Partie laut Blick-Informationen verbal auf Cheftrainer Marcel Koller (65) losging.

Es folgte ein Wortgefecht zwischen Perea und Koller – und die anschliessende Suspendierung des kolumbianischen Stürmers. Der FCZ bestätigt diese auf Anfrage von Blick. Wie lange der 26-Jährige suspendiert ist, ist unklar. Bis auf Weiteres heisst es beim Klub. Sicher ist: Gegen YB wird er am Dienstag nicht im Kader der Zürcher stehen. Ob er beim Derby wieder die Chance erhält? Fraglich. Zumal sein Ego-Anfall im Moment des Teamerfolgs nicht nur beim Trainer für Unverständnis gesorgt haben dürfte.

Perea kam im Sommer 2024 als Leihspieler des VfB Stuttgart zum FCZ, überzeugte in den ersten Monaten auf ganzer Linie und erzielte sieben Tore in 22 Ligaspielen. Doch dann erlitt der Kolumbianer im März 2025 beim Spiel gegen den FC Lugano einen Achillessehnenriss, der ihn rund ein halbes Jahr ausser Gefecht setzte. Seither hat der FC Zürich Perea fest verpflichtet, an die Leistungen seiner Anfangszeit konnte er aber nie mehr anknüpfen. Nun hat er sich mit dieser Aktion auch noch neben dem Platz ins Abseits manövriert.