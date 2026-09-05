Scheitert der Wechsel von Dereck Kutesa auf der Zielgeraden? Aktuell sind dunkle Wolken über dem Servette-Himmel. Dabei könnten die Genfer aktuell Offensivpower gut gebrauchen – das ist das Servette-Inside.

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die News der Woche

Die Rückkehr von Dereck Kutesa ist unsicher, wie die «Tribune de Genève» schreibt. Der Stürmer wollte nach Genf zurückkehren, doch die Verhandlungen stocken aufgrund finanzieller und vertraglicher Details sowie einer medizinischen Untersuchung, die die Vereinsführung von Servette FC angeblich dazu veranlasste, ihr Angebot zu senken. Die Situation ist völlig unklar.

Die grosse Frage

Wird einer der beiden Offensivspieler des Servette FC am Sonntag in der Startelf stehen? Kingstone Mutandwa und David Datro Fofana wurden in Lugano eingewechselt und brachten frischen Wind in Servettes Offensive. Auch wenn sie noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben, ist ein Einsatz gegen St. Gallen durchaus möglich, insbesondere angesichts des stark gesunkenen Selbstvertrauens von Samuel Mraz.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen Lösungen finden. Das ist meine Aufgabe. Wir werden sie finden.» Jocelyn Gourvennec bleibt optimistisch. Servette hat zwar Schwierigkeiten, vor allem in der Offensive. Doch der Trainer glaubt, dass sich das Team mit den Neuzugängen verbessern kann. «Wir haben die zweitbeste Abwehr der Liga hinter Lugano. Da wir aber nicht genug Tore schiessen, schaden uns die Gegentreffer», erklärt er.

Die Blick-Prognose

Servette steht vor einer schwierigen Entscheidung: Bei einer schwachen Leistung droht dem Genfer Klub eine Krise mit potenziell verheerenden Folgen. Nach einer kostspieligen und umfangreichen Transferoffensive muss der Verein dringend wieder in Schwung kommen. Erste Anzeichen einer Verbesserung sollten sich bereits am Sonntag zeigen. Wenn diese Mannschaft Charakter und Qualität besitzt, wird sie es unter Beweis stellen. Defensiv steht Servette gut da, offensiv fehlt es derzeit jedoch an allem. Es könnte ein spektakuläres Spiel werden. Ein Unentschieden mit vielen Toren? Durchaus möglich.

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Maceiras, Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Cognat; Ouattara, Stevanovic, Njoh; Mutandwa.

Wer fehlt?

Léo Besson, Jeremy Frick, Yoan Severin, Benoît Sida (alle verletzt), Dylan Bronn, Ablie Jallow und Lamine Fomba (nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Ouattara 4,33 Cognat 4,2 Rouiller 4,2

Hier gehts zur Übersicht aller Servette-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder pfeift die Partie in Genf. Nico Gianforte assistiert als VAR aus Volketswil.

Der Gegner

St. Gallen steckt in einer Krise. Wettbewerbsübergreifend haben die Espen die letzten vier Spiele verloren. Erschreckend schwach war der Auftritt gegen GC unter der Woche, als man gegen die Hoppers mit 0:2 verloren hat – hier kommt das FCSG-Inside.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr

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