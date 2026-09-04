Tim Guillemin Redaktor Sport

Ein Albtraumspiel für Samuel Mraz, der einen Elfmeter, eine grosse Chance und das Spiel insgesamt verpasste. Miroslav Stevanovic blieb sehr unauffällig, während Pedro Naressi im Mittelfeld kein gutes Spiel zeigte.

Die beiden besten Akteure bei Servette waren Tiemoko Ouattara, der im Angriff sehr lebhaft agierte, und Steve Rouiller, der in der Innenverteidigung eine formidable Leistung zeigte.

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