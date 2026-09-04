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Servette-Noten zum Lugano-Match
Genfer Penalty-Fehlschütze erlebt Abend zum Vergessen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Servette-Spieler zur 0:1-Niederlage gegen Lugano.
Publiziert: vor 23 Minuten
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1/10
In der 94. Minute gibt es bei den Luganesi nach dem Tor von Albian Ajeti kein Halten mehr.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Ein Albtraumspiel für Samuel Mraz, der einen Elfmeter, eine grosse Chance und das Spiel insgesamt verpasste. Miroslav Stevanovic blieb sehr unauffällig, während Pedro Naressi im Mittelfeld kein gutes Spiel zeigte.

Die beiden besten Akteure bei Servette waren Tiemoko Ouattara, der im Angriff sehr lebhaft agierte, und Steve Rouiller, der in der Innenverteidigung eine formidable Leistung zeigte.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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