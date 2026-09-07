Die Zürcher wollten sich beim FC Luzern bedienen. Aber die Verhandlungen sind laut Blick-Informationen gescheitert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCZ bricht Transfer von Lars Villiger vom FC Luzern ab

Zürich und Luzern konnten sich nicht einigen

Villiger hat Vertrag in Luzern bis Sommer 2028

Vor einer Woche hätte Betim Fazliji (27) beim FC Zürich als Neuzuzug präsentiert werden sollen. Aber dann scheiterte der Transfer am Medizincheck. Der Mittelfeldspieler ist weiterhin beim FC St. Gallen unter Vertrag.

Jetzt wird gemäss Blick-Informationen auch der nächste angedachte Sommertransfer des FCZ abgeblasen. Die Zürcher waren an Lars Villiger (23) dran. Der Stürmer des FC Luzern wird von Dino Lamberti beraten, der als Berater des FCZ-Präsidenten Ancillo Canepa auch für die Transfers der Zürcher zuständig ist.

Klubs wurden sich nicht einig

Der FCZ hat letzte Woche den Vertrag mit Stürmer Juan José Perea aufgelöst. Es hätte also durchaus noch ein Plätzchen für eine Nummer 9 im Home of FCZ. Derzeit unter Vertrag sind noch Philippe Kény und Damienus Reverson.

Dabei wird es nun auch bleiben. Offenbar sind sich Luzern und Zürich nicht über die Transfersumme einig geworden. Villiger hat beim FCL noch einen Vertrag bis Sommer 2028. Er ist aber in dieser Saison in der Rangordnung der Luzerner Stürmer zurückgerutscht. Der von Parma ausgeliehene Daniel Mikolajewski (20) und zuletzt auch Nando Toggenburger (22) sind vor ihm zu Einsatzminuten gekommen.

Die Teams der Super League noch bis Dienstag neue Spieler verpflichten. Für internationale Transfers gilt die Deadline 17.59 Uhr, Transfers innerhalb der Schweiz können bis 23.59 Uhr abgewickelt werden.

Aber die Zürcher haben sich entschieden, dass ihr Transfersommer mit dem misslungenen Villiger-Deal beendet ist. Die Hoffnung beim FCZ lautet, dass sich die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs positiv entwickeln.