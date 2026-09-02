Nachdem am 1. September der Deadline Day für die europäischen Top-Ligen war, kann Bilanz gezogen werden. Das sind die 10 teuersten Transfers des Sommers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 4 Milliarden Euro gaben die Premier-League-Klubs aus.

Enzo Fernández ist der teuerste Transfer des Sommers.

Nur ein Spieler wechselt nicht innerhalb oder neu in die Premier League.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Das Sommer-Transferfenster hat in Sachen Ablösesummen wieder einmal neue Massstäbe gesetzt. Nach dem Deadline Day am Dienstag ist klar: Die Ausgaben der europäischen Topklubs haben erneut einen historischen Wert erreicht. Allein die Premier League weist mehr als vier Milliarden Euro an Transferaufwendungen auf. Rekord! Hier kommen die zehn teuersten Transfers dieses Sommers im Überblick.

Platz 10 (geteilt): Bruno Guimarães (28, 87.5 Mio. Euro)

Der brasilianische Mittelfeldspieler Bruno Guimarães gehört zu den Akteuren, die innerhalb der Premier League den Verein gewechselt haben. Der ehemalige Captain von Newcastle United äusserte bereits zu Beginn der Transferphase seinen Wechselwunsch. Sein neuer Klub ist Englands Meister Arsenal.

Platz 10 (geteilt): Sávio (22, 87.5 Mio. Euro)

Den zehnten Platz teilt sich Guimarães mit seinem Landsmann Sávio. Der Offensivspieler wechselte von Manchester City zu Tottenham. Die Ablösesumme von fast 90 Millionen Euro überrascht: In seiner Zeit bei den Citizens erzielte Sávio in 72 Spielen lediglich vier Tore – wohlgemerkt als Offensivkraft.

Platz 8: Ayyoub Bouaddi (18, 95 Mio. Euro)

Der Stern des Marokkaners ging bei der Weltmeisterschaft so richtig auf. Grund genug für Manchester City, intensiv an der Verpflichtung des Mittelfeldstars von Lille zu arbeiten. Ayyoub Bouaddi ist eine von drei Neuverpflichtungen im zentralen Mittelfeld der Citizens.

Platz 7: Mateus Fernandes (22, 99 Mio. Euro)

Mateus Fernandes ist hinter Declan Rice der zweitteuerste Abgang in der Geschichte von West Ham United. Der Portugiese wechselte zu den Spurs und soll dort gemeinsam mit einem weiteren Top-Transfer im Mittelfeld für Stabilität sorgen.

Platz 6: Sandro Tonali (26, 108 Mio. Euro)

Der Italiener ist der zweite Spieler, der im Mittelfeld der Londoner für Sicherheit sorgen soll. Sandro Tonali wechselte von Newcastle zu den Spurs. Auch er ist der zweitteuerste Abgang in der Geschichte seines vorherigen Klubs, nur Alexander Isak brachte den Magpies noch mehr Geld ein.

Platz 5: Yan Diomande (19, 125 Mio. Euro)

Er ist der einzige Transfer in dieser Liste, der nicht innerhalb oder neu in die Premier League wechselte: Yan Diomande verliess RB Leipzig und schloss sich Real Madrid an. Der Flügelstürmer ist der teuerste afrikanische Spieler der Geschichte.

Platz 3 (geteilt): Elliot Anderson (23, 135 Mio. Euro)

Der zweite zentrale Mittelfeldspieler, den Manchester City verpflichtet hat, ist der englische Nationalspieler Elliot Anderson. Anderson ist mit Abstand der Rekordabgang von Nottingham Forest. Zweitteuerster Abgang war Anthony Elanga für etwas mehr als 60 Millionen Euro.

Platz 3 (geteilt): Bradley Barcola (24, 135 Mio. Euro)

Mit Bradley Barcola kommt ein zweifacher Champions-League-Sieger an die Anfield Road. Mit dem Gedanken, den ewigen Mohamed Salah ersetzen zu können, griff Liverpool tief in die Tasche und verpflichtete den Flügelstürmer von PSG.

Platz 2: Morgan Rogers (24, 138 Mio. Euro)

Hätte man diese Liste einen Tag vor dem Deadline Day erstellt, wäre der Transfer von Morgan Rogers von Aston Villa zum FC Chelsea auf Platz eins gestanden. Am Ende reichten die rund 138 Millionen Euro aber «nur» für Platz zwei der teuersten Sommer-Transfers.

Platz 1: Enzo Fernández (25, 145 Mio. Euro)

Der teuerste Transfer dieses Sommers ist Enzo Fernández: Der Argentinier wechselt vom FC Chelsea zu Manchester City und komplettiert das Mittelfeld der Skyblues. Obwohl Chelsea wenige Tage vor dem Deadline Day eine Zeitfrist gesetzt hatte, die von den Citizens bewusst überschritten wurde, kam der Deal am letzten Transfertag doch noch zustande. Mit einer Ablösesumme von 145 Millionen Euro ist es der viertteuerste Transfer der Fussballgeschichte.

Schweizer Transfers

Auch diverse Schweizer Spieler haben ihren Klubs einiges an Geld eingebracht. Der teuerste Transfer war jener von Shootingstar Johan Manzambi (20), der für 60 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Aston Villa wechselte. Danach gibt es einen ziemlichen Sprung: Der zweitteuerste Transfer eines Schweizers in diesem Sommer war jener von Aurèle Amenda (23) zum Premier-League-Aufsteiger Coventry City. Sein Ex-Klub Eintracht Frankfurt steckte rund 18 Millionen Euro für den Innenverteidiger ein. Auf dem dritten Platz liegt Nati-Stürmer Breel Embolo, der von Rennes in die USA zu Atlanta United wechselte. Die Ablösesumme für den Angreifer liegt bei rund 17 Millionen Euro.