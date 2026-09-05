Der FCZ hat den Vertrag mit Perea aufgelöst

Nach dem Kabinen-Knall von Lausanne wird Juan José Perea nicht mehr für den FCZ spielen. Wie Marcel Koller im TV sagt, wurde sein Vertrag per sofort aufgelöst.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Zeit von Juan José Perea (26) beim FCZ endet jäh. Wie von Blick angekündigt, wird der Offensivspieler nicht mehr für die Zürcher spielen. Marcel Koller bestätigt vor dem Derby, dass der Vertrag mit Perea aufgelöst wurde.

Im Interview mit Blue sagt Koller: «Man wurde sich heute einig – und man hat den Vertrag aufgelöst.» Perea wurde nach dem Lausanne-Spiel suspendiert, nachdem es in der Kabine knallte. Weil er nicht spielte, ging er nach dem Sieg verbal auf Trainer Koller los.

Genau eine Woche später wird der Vertrag aufgelöst. Der Kolumbianer wechselte im Sommer 2025 nach Zürich und absolvierte für den FCZ seither 54 Spiele, wobei er neun Tore erzielte. Sein Vertrag wäre bis 2028 gültig gewesen.

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