Der FC Zürich hat ein Disziplinproblem. Der Klub hat hart durchgegriffen und nach einem Kabinenzoff Stürmer Juan José Perea suspendiert. Auch sonst hapert es bei den Zürchern an mehreren Punkten – hier kommt das FCZ-Inside.

Florian Raz Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FCZ gewinnt in Lausanne. Und Juan José Perea (26) hat nichts Besseres zu tun, als sich mit Trainer Marcel Koller (65) darüber zu zoffen, warum er keine Einsatzminuten bekommen hat. Kann man machen. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man suspendiert wird.

Wann der Stürmer wieder begnadigt wird, ist offen. Dem Vernehmen nach ist er aber nicht der einzige FCZ-Profi, der Probleme mit der Disziplin hat. Laut Blick-Informationen wundern sich die Verantwortlichen schon seit dem Start der Vorbereitung über die legere Arbeitsmoral einiger Angestellter. So sollen immer wieder Spieler zu spät in der Kabine erschienen sein.

Koller scheint also nicht nur als Trainer auf dem Platz gefragt zu sein. Sondern auch als Erzieher neben dem Rasen.

Die grosse Frage

Wann wird der Transfer von Betim Fazliji (27) verkündet? Nachdem Blick die Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler öffentlich gemacht hat, fehlte er am Sonntag im Aufgebot des FC St. Gallen. Am Montag sollte er den Medizin-Check beim FCZ absolvieren. Ein wichtiger Moment beim Transfer. Schliesslich hat Fazliji in seiner Karriere zwei Kreuzbandrisse innerhalb kurzer Zeit erlitten.

Gesagt ist gesagt

«Ich hatte Höhen und Tiefen in Zürich. Aber ich wusste: Irgendwann einmal passt alles zusammen.» Umeh Emmanuel feiert am Montag seinen 21. Geburtstag und glaubt, dass jetzt endlich seine Zeit gekommen ist. Bei seinem Zuzug im Sommer 2024 setzte der FCZ grosse Hoffnungen in den nigerianischen Flügelstürmer, für den er etwas mehr als eine Million Franken an den bulgarischen Verein Botew Plowdiw überwiesen hat. In Lausanne ist Emmanuel mit einem Tor und einem Assist endlich einmal der Matchwinner für die Zürcher.

Die Blick-Prognose

Die Begegnung mit den Young Boys ist so etwas wie ein Freispiel für die Zürcher. Jeder Punkt ist ein Bonus, nur die allergrössten Optimisten rechnen mit einem Sieg gegen die formstarken Berner. In erster Linie muss der FCZ schauen, dass er nicht wie beim 0:5 gegen Lugano vorgeführt wird. Tritt die Zürcher Defensive so fehlerhaft auf wie gegen Lausanne, könnte es ein ganz schwieriger Abend gegen die beste Offensive des Landes werden.

Mögliche Aufstellung

Huber; Kablan, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Emmanuel, Reichmuth, Krasniqi, Spadanuda; Kény.

Wer fehlt?

Perea ist intern gesperrt. Berisha, Comenencia, Essakkati, Morozov und Sauter haben schon gegen Lausanne verletzt gefehlt. Hodza musste sich gegen Lausanne verletzt auswechseln lassen und ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Emmanuel 4,6 Reichmuth 4,5 Schödler 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller FCZ-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli wurde für die Partie im Letzigrund angesetzt. Unterstützung aus Volketswil erhält er von Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Die Young Boys treffen derzeit am Laufmeter. Nun könnte es aber noch zu Abgängen in der Offensive kommen – doch Verstärkung wurde bereits verkündet. Hier kommt das YB-Inside.

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6 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr