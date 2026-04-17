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Nach Ausschreitungen
Sektorsperrungen für den FC Sion und Lausanne-Sport

Bei den nächsten beiden Spielen zwischen Sion und Lausanne bleiben die Gästesektoren geschlossen. Grund dafür sind die Ausschreitungen rund um das Duell vom letzten Sonntag.
Publiziert: 19:38 Uhr
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Beim Spiel zwischen Sion und Lausanne flogen Pyros aus dem Gästesektor auf den Rasen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sion und Lausanne-Fans lieferten sich am Sonntag gewalttätige Auseinandersetzungen
  • 100 Lausanne- und 60 Sion-Fans beteiligt, mehrere Verletzte und Sachschäden
  • Klubs unter Bewährung, bei weiteren Vorfällen drohen Geisterspiele
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Ausschreitungen beim Spiel zwischen Sion und Lausanne am Sonntag haben Konsequenzen. Die Behörden der Kantone Waadt und Wallis haben beschlossen, dass die Gästesektoren bei den nächsten beiden Duellen der beiden Klubs geschlossen bleiben. Weil Sion in der Meisterrunde steht, Lausanne aber in der Abstiegsrunde spielt, wird die Strafe erst in der kommenden Saison Auswirkungen haben. 

Bei den Sektorsperrungen handelt es sich um Massnahmen der Stufe 3 im Kaskadenmodell, das die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) auf die Saison 2024/25 eingeführt hat.

Sion und Lausanne sind ab sofort für fünf Spiele auf Bewährung. Kommt es in dieser Frist zu weiteren Vorfällen, würden Massnahmen der Stufe 4 (Geisterspiele) in Betracht gezogen. 

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Die Feuerwehr musste ausrücken

«Sowohl vor als auch während des Spiels setzten die Fans des FC Lausanne-Sport in grossem Umfang Pyrotechnik (Feuerwerkskörper und Knallkörper) ein», begründen die Bewilligungsbehörden der beiden Kantone den Entscheid.

«Zudem verursachten sie zahlreiche Sachbeschädigungen. Am Ende der Partie warfen sie Handfackeln auf den Rasen. Auf dem Rückweg zum Bahnhof führten Provokationen auf beiden Seiten zu einer gewalttätigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen etwa hundert Fans des FC Lausanne-Sport und etwa sechzig Fans des FC Sion. Bei diesen Zusammenstössen wurden mehrere Fans verletzt. Die Ordnungskräfte mussten Tränengas einsetzen, um die Streitenden auseinanderzutreiben, und die Feuerwehr rückte aus, um Brände sowohl am Ufer der Rhône als auch auf dem Dach eines Gebäudes unter Kontrolle zu bringen.» 

Die beiden Klubs arbeiten an der Identifizierung der Täter. Sollte dies gelingen, drohen individuelle Sanktionen wie Stadion- oder Rayonverbote. 

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
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