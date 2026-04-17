Die Grasshoppers kämpfen am Samstag in Lausanne um den Finaleinzug im Schweizer Cup. GC-Coach Messner warnt vor Stade-Lausanne-Ouchy, das bereits zwei Super-League-Teams aus dem Wettbewerb geworfen hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC kämpft am Samstag in Lausanne um den Einzug ins Cup-Finale

Acht Siege in 13 Duellen gegen Stade-Lausanne-Ouchy sprechen für GC

Zwei Extrazüge bringen die in Massen anreisenden GC-Fans zum Spiel auf die Pontaise War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die News der Woche

Durchatmen bei den Hoppers. Zwar ist der Abstieg in die Zweitklassigkeit noch nicht vom Tisch, aber der eminent wichtige Sieg gegen Winterthur am vergangenen Wochenende hat GC etwas Luft verschafft. Zwar sind es immer noch sieben Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, allerdings auch deren acht auf den direkten Abstiegsrang – und nur noch fünf Spiele sind zu bestreiten in der Super League. Jetzt steht aber zuerst der Cup-Halbfinal gegen Stade-Lausanne-Ouchy an. «Mit dem Sieg im Rücken war es von der Energie und den Emotionen her eine leichtere Trainingswoche. Das heisst aber nicht, dass wir den Gegner auf die leichte Schulter nehmen», sagt GC-Coach Gernot Messner an der Pressekonferenz.

Die grosse Frage

Wie übersteht GC den Charaktertest gegen die Lausanner? GC ist gut beraten, sich nicht nach turbulenten Wochen auf dem Erfolg gegen Winterthur auszuruhen. Jedoch ist es möglich, die Saison mit dem Erreichen des Cup-Finals und dem Ligaerhalt versöhnlich zu Ende zu bringen. Messner ist gewappnet auf einen Cup-Fight: «Mit den Ergebnissen, die sie im Cup erzielt haben, muss man die Mannschaft im ersten Moment gar nicht lange anschauen, um zu wissen, dass sie Qualität haben müssen. Wir haben sie aber gut analysiert und wissen, welche Qualitäten sie haben und welche nicht.»

Gesagt ist gesagt

«Mir ist relativ egal, ob wir Favorit sind oder nicht. Wenn man ein Super-League-Team gegen einen Challenge-Ligist sieht, sind wir wahrscheinlich Favorit. Aber auf das Spiel hat das für mich keinen Einfluss», moderiert der GC-Trainer die Frage nach der Favoritenrolle ab.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Arigoni, Ngom, Köhler, Ullmann; Abrashi; Krasniqi, Hassane, Meyer, Asp Jensen; Frey.

Wer fehlt?

Simone Stroscio, Oscar Clemente (beide verletzt).

Neben dem Platz

Gleich mit zwei Extrazügen reisen die GC-Fans nach Lausanne. Es dürfte die grösste Fanunterstützung in der laufenden Spielzeit bei einem Auswärtsspiel der Hoppers sein. «Sie sind brutal wichtig. Man hat in Winterthur gesehen, wie der Funken von der Mannschaft auf die Fans übergesprungen ist und das gibt einen extra Schub. Das wird auch wieder wichtig sein am Samstag», freut sich Messner auf die Stimmung auf der Pontaise.

Hast du gewusst, dass …

… GC und SLO bislang erst 13 Mal aufeinandergetroffen sind? Dass die Hoppers in jedem Spiel bislang getroffen haben, dürfte sie positiv stimmen. Auch die Bilanz spricht für die Grasshopper: Acht Siege, zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen sprechen klar für die Zürcher.

Aufgepasst auf

Amir Abrashi. Der Leitwolf ist heiss auf den Cup-Halbfinal. Seinen letzten mit den Hoppers bestritt der 36-Jährige 2013 gegen den FCZ. Mit seinem Assist auf Izet Hajrovic in der 94. Minute verhalf er damals zum späteren Triumph im Cup. Es sollte die letzte Trophäe für GC bleiben – den Meisterpokal der Challenge League mal ausgeklammert.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Abrashi 4,7 (3 Partien) Hammel 3,9 Meyer 3,8

Hier gehts zu allen GC-Noten.

Der Schiedsrichter

WM-Schiri Sandro Schärer ist mit der Leitung der Partie auf der Pontaise betraut worden. VAR ist Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Mit Stade-Lausanne-Ouchy ist eine Überraschungsmannschaft in den Cup-Halbfinal vorgestossen. Der Viertplatzierte der Challenge League hat im Cup aber mit Winterthur und Luzern bereits zwei Super-Ligisten rausgekegelt. Zuletzt waren die Waadtländer in der Saison 23/24 im Schweizer Oberhaus. Doch nach dem Aufstieg folgte der direkte Wiederabstieg. Damals spielten die beiden Teams dreimal gegeneinander – 2:1, 1:1 und 2:3 lauteten die Resultate aus Sicht von SLO.

Die Spiele am Wochenende

Nachholspiel

Sa., Thun – Basel, 20.30 Uhr

Cup-Halbfinals

Sa., SLO (ChL) – GC, 19.15 Uhr

So., Yverdon (ChL) – St. Gallen, 15 Uhr