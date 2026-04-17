DE
FR
Abonnieren

SFL-Awards für das Jahr 2025
Xhaka ist Nati-Spieler des Jahres – auch Shaqiri jubelt

Mit drei Monaten Verspätung wurden die SFL-Awards für das Jahr 2025 verliehen. Auf eine Gala wurde verzichtet. Die Preisträgerinnen und Preisträger bekamen die Auszeichnung persönlich überreicht.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/7
Granit Xhaka ist zum vierten Mal Nationalspieler des Jahres.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die fünfte Swiss Football Night, die für den 12. Januar geplant war, wurde wegen der Brandkatastrophe von Crans-Montana abgesagt. Auf ein Ersatzdatum wurde verzichtet, den Gewinnerinnen und Gewinnern wurden die Preise persönlich überreicht.

In der Kategorie «National Male Player» gewinnt Nati-Captain Granit Xhaka (33) zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung zum Nati-Spieler des Jahres. Der Rekordnationalspieler überzeugte in der souveränen WM-Quali und drückte der Premier League nach seinem Wechsel von Leverkusen zu Sunderland von Anfang an wieder den Stempel auf.

Bei den Frauen (National Female Player) bekommt Géraldine Reuteler (26), die schon bei den Sports Awards als MVP (Most Valuable Player) ausgezeichnet wurde, den Preis. Bei der Heim-EM wurde die Innerschweizerin in allen drei Schweizer Gruppenspielen zur offiziellen Spielerin des Spiels gewählt.

Mehr Fussball
«Ich muss das Alain Sutter hoch anrechnen»
GC-Captain Abrashi ist im Hoch
«Ich muss das Alain Sutter hoch anrechnen»
Frauen-Nati ist auf WM-Kurs – dennoch gibts Sorgen
Reicht das gegen die Grossen?
Frauen-Nati ist auf WM-Kurs – dennoch gibts Sorgen

Manzambi und Wandeler holen Youngster-Awards

In den Kategorien für die besten jungen Nationalspieler (National Youngster Female und Male) werden Leila Wandeler und Johan Manzambi (beide 20) gewürdigt. Erstere schaffte es, obwohl sie bis dorthin nur für die zweite Mannschaft des Topklubs Olympique Lyon gespielt hat, in den EM-Kader und machte am Turnier mit erfrischenden Leistungen auf sich aufmerksam. Zum wichtigen 2:0 gegen Island lieferte sie zum Beispiel den Assist auf Alayah Pilgrim. Mittlerweile spielt sie für West Ham in der Women's Super League, der besten nationalen Frauenliga der Welt. 

Manzambi wurde in weniger als einem Jahr vom Regionalligaspieler (4. Liga) zum Bundesliga-Stammspieler beim SC Freiburg und entwickelte sich in der WM-Quali zum wichtigen Ergänzungsspieler unter Nati-Coach Murat Yakin (51). In bisher zehn Länderspielen gelangen ihm drei Tore.

Bei den Auszeichnungen für die inländischen Spielerinnen und Spieler setzen sich Xherdan Shaqiri (34) und Iman Beney (19) durch (Super League Players). Shaqiri trug massgeblich zum Meistertitel des FC Basel bei. Gleiches gilt für Nationalspielerin Beney bei YB, obwohl sie nun seit Sommer für Manchester City in England spielt. 

Die Iconic-Trophäe holt sich zum zweiten Mal in Folge Valon Fazliu (30). Der offensive Mittelfeldspieler gehört beim Challenge-League-Topteam Aarau seit Jahren zu den Leistungsträgern. Der FC Concordia Lausanne bekommt zudem den «Spirit of Football Award» mit seinem Projekt «Le Pôle social», das sich für professionelle Sozialarbeit für Familien, Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen einsetzt. Die «Fairplay Trophy» holt der SC Nebikon (2. Liga Frauen und 4. Liga Männer). Als Belohnung bekommen die ersten Mannschaften einen Startplatz in der ersten Cuprunde der Frauen und Männer. 

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League