St. Gallen eröffnet mit dem Auswärtsspiel in Winterhur am Samstagabend (18 Uhr) das neue Jahr. Davor sind mehrere Personalien im Fokus: Shootingstar Vogt, Verteidiger Ambrosius, Neuzugang Kleine-Bekel – und Trainer Maassen. Das sind die News.

Darum gehts Intensivierung bei Vogt-Transfer – News zu Ambrosius

Hatte Maassen konkrete Angebote? So lautet die Antwort

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der Hoffenheim-Poker um Alessandro Vogt! Laut Blick-Infos hat die TSG die Bemühungen für einen Sommer-Transfer intensiviert, unterschrieben aber ist noch nichts. Geht es nach FCSG-Trainer Enrico Maassen, dann sollte der 20-Jährige noch ein wenig in der Ostschweiz bleiben: «In der Bundesliga ist es knüppelhart, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Es würde ihm guttun, weiter hierzubleiben. Er ist gerade einmal ein halbes Jahr dabei.» Seit Sommer 2024 beim FCSG ist Stephan Ambrosius. Doch der Innenverteidiger, der in dieser Saison mit Verletzungen kämpfte und bislang kaum zum Einsatz kam, wechselt zurück zum Karlsruher SC, zumindest leihweise. Als möglichen Ersatz in der Dreierabwehr hat der FCSG mit Colin Kleine-Bekel bereits einen Innenverteidiger verpflichtet.

Die grosse Frage

Hatte Enrico Maassen im Winter konkrete Angebote auf dem Tisch? Verraten tut ers zwar nicht, doch sein Schmunzeln an der Pressekonferenz sagt mehr als tausend Worte. Überraschend ist es deshalb nicht, dass der FCSG den Vertrag mit seinem Trainer vorzeitig bis 2028 verlängert hat. Inklusive Gehaltserhöhung. Maassen sagt: «Wenn ich irgendwo unter Vertrag stehe, dann bin ich mit Leib und Seele dabei.»

Gesagt ist gesagt

«Stefan Effenberg war eines meiner Idole!» – FCSG-Captain Lukas Görtler wurde in einer anonymen 20-Minuten-Umfrage von insgesamt 14 Super-League-Spielern zum grössten Provokateur der Liga gewählt. Für Görtlers ist es eine Auszeichnung. «Ich bin nicht hier, um mir in der Liga Freunde zu machen, sondern um alles für meine Farben zu geben.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Kleine-Bekel; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Witzig, Baldé.

Wer fehlt?

Verletzt: Owusu, Fazliji.

Neben dem Platz

Wenn ein neuer Spieler verpflichtet wird, dann wird dieser von Captain Lukas Görtler an die Hand genommen. «Sobald ein Deal kurz vor der Offizialisierung steht, frage ich nach der Handynummer des neuen Spielers. Das hat der damalige Captain beim FC Utrecht mit mir gemacht und das ist mir bis heute geblieben», sagt Görtler. Eine Stadionführung mache er für die Neuen zwar nicht, so der Franke. «Aber wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich da.» Feste Rituale für Neuverpflichtungen gebe es nicht. Manchmal muss der Neue singen, manchmal auch nicht. «Je nachdem, ob wir gerade dran denken», sagt Görtler.

Hast du gewusst, dass...

… die Schützenwiese für den FCSG ein verfluchter Ort ist? Winterthur gewann fünf seiner sechs Heimspiele gegen St. Gallen – einzige Ausnahme war das 1:3 in der 37. Runde der Saison 2023/24. In der Liga holte der FCW zuhause nur gegen GC ebenfalls 15 Punkte. Der FCSG wiederum war seit Winterthurs Aufstieg 2022/23 auswärts nur in Basel und in Yverdon weniger erfolgreich.

Aufgepasst auf

Colin Kleine-Bekel. Der 22-jährige Innenverteidiger könnte am Samstag gegen Winterthur bereits in der Startelf stehen. Coach Enrico Maassen sagt: «Er kann in der Dreierkette jede Position spielen, ist schlau und spricht viel.» Für Ex-Klub Bochum stand Kleine-Bekel in dieser Saison 20 Minuten auf dem Platz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach der Hinrunde:

Zigi 4,6 Görtler 4,4 Boukhalfa 4,3

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Winterthur hat den Auftakt ins Jahr schon hinter sich und grippegeschwächt 0:2 gegen Sion verloren. Wie gehts dem Schlusslicht danach? Hier erscheint das Winti-Inside.

20 Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr

Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr

So., Servette – FCZ, 14 Uhr

So., Basel – Sion, 16.30 Uhr

So., GC – Thun, 16.30 Uhr

