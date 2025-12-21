Stefan Kreis Reporter Fussball

Die Abseitsregel und Aliou Baldé sind in dieser Saison nicht die allerbesten Freunde. Oft steht der pfeilschnelle Angreifer im Schilf, sprich zu weit vorne. Vor dem Führungstreffer hingegen gibts keinen Abseitsverdacht. Baldé ist einfach nur gedankenschneller als seine Gegenspieler. Erst vernascht er Decarli, dann lässt er Abels stehen eher er auch noch GC-Goalie Hammel verlädt. Und weil der guineische Nationalspieler auch sonst ein steter Gefahrenherd ist, darf er sich die Nomination zum besten Spieler des Spiels auf die Fahne schreiben. Ebenfalls überzeugen kann Hugo Vandermersch, der Kilometerfresser, der seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Hinten ersetzt Albert Vallci den verletzten Abwehrchef Jozo Stanic ohne Probleme, auf der Sechs erwischt Lukas Daschner einen besseren Tag als noch unter der Woche gegen den FC Sion.

Hinweis: Alessandro Vogt bis 69., Lukas Daschner bis 78., Christian Witzig bis 87., Aliou Baldé bis 87. – Malamine Efekele ab 69., Mihailo Stevanovic ab 78., Joel Ruiz ab 87., Diego Besio ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Nein, sprechen will Saulo Decarli nicht. Zwar sagt der GC-Captain, dass er vielleicht gleich noch in die Mixed Zone kommen werde, dort aufkreuzen tut er aber nicht. Auch auf dem Spielfeld taucht der Innenverteidiger ab. Vor dem 0:1 lässt er sich wie ein Schulbub düpieren, ingesamt steht der Abwehrchef stellvertretend für die ungenügende Defensivleistung der Hoppers. Auch Dirk Abels erwischt einen schwachen Nachmittag. Vorne zeigt Jonathan Asp-Jensen bei seinem Pfostenschuss zwar, was für ein unglaubliches Potenzial er besitzt. Nur Sekunden später aber lässt er sich zu einer oberpeinlichen Schwalbe hinreissen, was ihm eine ungenügende Note beschert.

Hinweis: Maximilian Ullman bis 65., Tim Meyer bis 74., Oscar Clemente bis 82. – Salifou Diarrassouba ab 65., Matteo Mantini ab 74., Nikolas Muci ab 82. (alle zu kurz für eine Bewertung).

