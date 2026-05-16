Nun ist es also definitiv: Der FC Winterthur verabschiedet sich nach vier Jahren wieder aus der Super League. Die Emotionen schwappen über, bei Fans, Verantwortlichen und bei Keeper Stefanos Kapino. Hier kommt das FCW-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Budgetkürzung: FCW muss ein Drittel einsparen und Kader verkleinern

1985: Nach Abstieg brauchte Winterthur 37 Jahre für Super-League-Rückkehr

Das bedeutet der Abstieg für den Klub und die Spieler

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

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Der Winterthur steigt nach vier Saisons in der Super League ab. Nach dem 2:3 am Dienstag im Direktduell gegen die Hoppers ist das, was alle seit Monaten erwartet haben, nun doch auch mathematisch Tatsache geworden. «Der Moment war trotzdem hart, weil wir gefühlt wieder dabei waren und ja auch gegen GC 2:0 geführt haben», sagt Sportchef Oliver Kaiser.

Die grosse Frage

Strebt Winti den Wiederaufstieg an? Sportchef Kaiser will sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. «Aber wir verlieren unsere sportlichen Ambitionen sicherlich nicht.» Klar ist, dass der Klub sein Budget, das für Super-League-Verhältnisse schon sehr klein war, noch einmal um rund einen Drittel kürzen muss. Dennoch bleibt Kaiser positiv. Das Commitment der Spieler sei sehr gross, «aber es wird ein herausfordernder Sommer werden». Klar ist: Das Kader wird deutlich verkleinert werden, was aber auch beim Klassenerhalt geschehen wäre.

Gesagt ist gesagt

Mit einem emotionalen Post wendet sich Keeper Stefanos Kapino in den Tagen vor dem letzten Spiel an die Fans. «Die letzten beiden Jahre waren die besten meines Lebens, beruflich und privat», schreibt der Grieche auf Instagram. «Der Klub und die Stadt halfen mir, meine Liebe zum Fussball wiederzuentdecken, etwas, das ich ehrlicherweise viele Jahre verloren hatte.» Der Grieche wird Winterthur verlassen, da er seine Zukunft nicht in der Challenge League sieht.

Mögliche Aufstellung

Spagnoli; Ulrich, Arnold, Lüthi, Diaby; Cueni, Zuffi; Schneider, Buess, Burkart; Hunziker.

Wer fehlt?

Sahitaj, Stillhart (verletzt), Kryeziu (gesperrt).

Neben dem Platz

Ehrungen und Verabschiedungen sind auf der Schützenwiese keine zu erwarten. Die Verantwortlichen haben das so entschieden, weil bei einigen Spielern noch unklar ist, wie es weitergehen wird.

Hast du gewusst, dass...

... Winterthur nach seinem letzten Abstieg 1985 37 Jahre warten musste, bis er ins Oberhaus zurückkehrte. Damals in der Nationalliga A holte der FCW in 30 Spielen 4 Siege und 5 Unentschieden, womit der Punkteschnitt noch tiefer lag als in dieser Saison.

Aufgepasst auf

... auf das FCW-Publikum. Die treuen Winterthurer Fans werden trotz Abstieg auch zum vorerst letzten Heimspiel in der Super League in Scharen kommen und ihre Helden gebührend verabschieden. Bereits am Dienstag, nachdem der Abstieg im Letzigrund besiegelt worden war, feierte die Winti-Kurve ihre Spieler. «Ich weiss nicht, ob es irgendwo in der Welt etwas Ähnliches gibt», so Kaiser.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden*:

Kasami 4,0 Kapino 3,9 Zuffi 3,8

*Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

VAR: Laura Mauricio.

Der Gegner

Bei Luzern dreht sich alles um den Abschied von Trainer Mario Frick. Dieser verrät kurz vor seinem Abschied: «Letztes Jahr um diese Zeit gab es Gespräche mit Schalke. Es lenkt ab, wenn ein so grosser Klub an dir dran ist.» Nun sieht sein Abschied anders aus. Hier erscheint das FCL-Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

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