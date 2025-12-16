Darum gehts
- Koutsias bleibt fix in Lugano
- Croci-Torti warnt vor Einstellung in englischer Woche
- Liegt für Steffen sogar ein Startelf-Einsatz drin?
Diese Personalie war noch offen – nun schafft Lugano Klarheit: Georgios Koutsias (21) geht im Winter nach Ablauf seines Leihvertrags nicht zu Partnerklub Chicago zurück, sondern bleibt im Tessin. Der griechische U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. «Er hat sich das verdient und wir sind überzeugt, dass er noch viel Potenzial hat», meint Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer. Koutsias hat in 39 Pflichtspielen für Lugano seit Ankunft im letzten Januar 10 Tore erzielt. Diese Saison allerdings nur zwei davon.
Legt Lugano noch einen Vorweihnachts-Endspurt hin? Nach dem verpatzten Saisonstart im Sommer und einem sehr erfolgreichen Herbst gab es zuletzt drei Spiele ohne Sieg, aber dann den Erfolg gegen Servette (4:2) am Wochenende.
«Es bringt nichts, sich über den Sieg gegen Servette zu sehr zu freuen, es stehen noch Spiele an, wir müssen am Ball bleiben. Wir dürfen uns keine Fehler in der Einstellung leisten.» – So lautet die Warnung von Mattia Croci-Torti im Hinblick auf die nun laufende englische Woche vor Weihnachten.
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Doumbia, Grgic; Cimignani, Bislimi, Dos Santos; Behrens.
Mahmoud (Afrika-Cup). Marques (fraglich). Alioski, Bottani, von Ballmoos (verletzt).
... Lugano auswärts zuletzt sehr solid war? Die Tessiner haben in den letzten drei Auswärtsspielen kein einziges Gegentor kassiert!
Renato Steffen (34). Der 41-fache Schweizer Nationalspieler ist auf gutem Weg zurück, nachdem er nach dem Crash im September sogar zwei Tage auf der Intensivstation verbracht hat. Er hat nun drei Spiele in Folge als Joker bestritten. Liegt vor Weihnachten sogar noch ein Startelf-Einsatz drin?
Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:
1. Von Ballmoos 4,3
2. Grgic 4,2
3. Papadopoulos 4,1
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Nico Gianforte.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr.
Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr
Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr
Mi., YB – GC, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr
Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
3:1
18
13
37
2
FC St. Gallen
0:1
18
12
31
3
FC Sion
1:0
18
7
30
4
BSC Young Boys
17
7
29
5
FC Basel
17
7
28
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
1:3
18
-26
10