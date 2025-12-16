Lugano bestreitet das zweitletzte Spiel vor Weihnachten am Mittwochabend auswärts beim FCZ (20.30 Uhr). Das sind die Personalnews – und die Worte von Trainer Croci-Torti.

Knipst er bald wieder mehr?

Darum gehts Koutsias bleibt fix in Lugano

Croci-Torti warnt vor Einstellung in englischer Woche

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Diese Personalie war noch offen – nun schafft Lugano Klarheit: Georgios Koutsias (21) geht im Winter nach Ablauf seines Leihvertrags nicht zu Partnerklub Chicago zurück, sondern bleibt im Tessin. Der griechische U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. «Er hat sich das verdient und wir sind überzeugt, dass er noch viel Potenzial hat», meint Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer. Koutsias hat in 39 Pflichtspielen für Lugano seit Ankunft im letzten Januar 10 Tore erzielt. Diese Saison allerdings nur zwei davon.

Die grosse Frage

Legt Lugano noch einen Vorweihnachts-Endspurt hin? Nach dem verpatzten Saisonstart im Sommer und einem sehr erfolgreichen Herbst gab es zuletzt drei Spiele ohne Sieg, aber dann den Erfolg gegen Servette (4:2) am Wochenende.

Gesagt ist gesagt

«Es bringt nichts, sich über den Sieg gegen Servette zu sehr zu freuen, es stehen noch Spiele an, wir müssen am Ball bleiben. Wir dürfen uns keine Fehler in der Einstellung leisten.» – So lautet die Warnung von Mattia Croci-Torti im Hinblick auf die nun laufende englische Woche vor Weihnachten.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Doumbia, Grgic; Cimignani, Bislimi, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Mahmoud (Afrika-Cup). Marques (fraglich). Alioski, Bottani, von Ballmoos (verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano auswärts zuletzt sehr solid war? Die Tessiner haben in den letzten drei Auswärtsspielen kein einziges Gegentor kassiert!

Aufgepasst auf

Renato Steffen (34). Der 41-fache Schweizer Nationalspieler ist auf gutem Weg zurück, nachdem er nach dem Crash im September sogar zwei Tage auf der Intensivstation verbracht hat. Er hat nun drei Spiele in Folge als Joker bestritten. Liegt vor Weihnachten sogar noch ein Startelf-Einsatz drin?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:

1. Von Ballmoos 4,3

2. Grgic 4,2

3. Papadopoulos 4,1

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)

