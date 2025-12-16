DE
Knipst er bald wieder mehr?
Lugano hat bei Stürmer die Kaufoption gezogen

Lugano bestreitet das zweitletzte Spiel vor Weihnachten am Mittwochabend auswärts beim FCZ (20.30 Uhr). Das sind die Personalnews – und die Worte von Trainer Croci-Torti.
Publiziert: 20:24 Uhr
Georgios Koutsias (r.) freute sich zuletzt sehr mit Papadopoulos. Der war Doppeltorschütze.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

  • Koutsias bleibt fix in Lugano
  • Croci-Torti warnt vor Einstellung in englischer Woche
  • Liegt für Steffen sogar ein Startelf-Einsatz drin?
Simon Strimer

Die News der Woche

Diese Personalie war noch offen – nun schafft Lugano Klarheit: Georgios Koutsias (21) geht im Winter nach Ablauf seines Leihvertrags nicht zu Partnerklub Chicago zurück, sondern bleibt im Tessin. Der griechische U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. «Er hat sich das verdient und wir sind überzeugt, dass er noch viel Potenzial hat», meint Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer. Koutsias hat in 39 Pflichtspielen für Lugano seit Ankunft im letzten Januar 10 Tore erzielt. Diese Saison allerdings nur zwei davon.

Die grosse Frage

Legt Lugano noch einen Vorweihnachts-Endspurt hin? Nach dem verpatzten Saisonstart im Sommer und einem sehr erfolgreichen Herbst gab es zuletzt drei Spiele ohne Sieg, aber dann den Erfolg gegen Servette (4:2) am Wochenende.

Gesagt ist gesagt

«Es bringt nichts, sich über den Sieg gegen Servette zu sehr zu freuen, es stehen noch Spiele an, wir müssen am Ball bleiben. Wir dürfen uns keine Fehler in der Einstellung leisten.» – So lautet die Warnung von Mattia Croci-Torti im Hinblick auf die nun laufende englische Woche vor Weihnachten.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Doumbia, Grgic; Cimignani, Bislimi, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Mahmoud (Afrika-Cup). Marques (fraglich). Alioski, Bottani, von Ballmoos (verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano auswärts zuletzt sehr solid war? Die Tessiner haben in den letzten drei Auswärtsspielen kein einziges Gegentor kassiert!

Super League aktuell
FCSG verurteilt Hass-Parolen aufs Schärfste
FCSG-Inside
«Inakzeptable Weise»
Der FCSG verurteilt Hass-Parolen aufs Schärfste
Erlebt Magnin Weihnachten noch als FCB-Trainer?
Mit Video
Profis setzen sich für ihn ein
Erlebt Magnin Weihnachten noch als FCB-Trainer?
Coach Mario Frick ist den Heiligenschein in Luzern los
Mit Video
Seit fünf Ligaspielen sieglos
FCL-Sportchef stellt sich hinter Frick – macht aber klare Ansage
Stunk beim FC Thun zwischen Fans und Klub
Thun-Inside
Kritik trotz Märchen-Saison
Stunk beim FC Thun zwischen Fans und Klub
War die Abseitslinie in Thun wirklich schräg?
Mit Video
Verband klärt auf
War die Abseitslinie in Thun wirklich schräg?
St. Galler sind sich bei Wintermeister-Frage uneinig
Mit Video
Maassen widerspricht Boukhalfa
St. Galler sind sich bei Wintermeister-Frage uneinig

Aufgepasst auf

Renato Steffen (34). Der 41-fache Schweizer Nationalspieler ist auf gutem Weg zurück, nachdem er nach dem Crash im September sogar zwei Tage auf der Intensivstation verbracht hat. Er hat nun drei Spiele in Folge als Joker bestritten. Liegt vor Weihnachten sogar noch ein Startelf-Einsatz drin?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:
1. Von Ballmoos 4,3
2. Grgic 4,2
3. Papadopoulos 4,1
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Die FCZ-DNA ist auf dem Platz in Zürich sichtbar geworden. Hier erscheint das FCZ-Inside.

18

Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr
Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr
Mi., YB – GC, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr
Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
3:1
18
13
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0:1
18
12
31
3
FC Sion
FC Sion
1:0
18
7
30
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
5
FC Basel
FC Basel
17
7
28
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
1:3
18
-26
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
