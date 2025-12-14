Bastien Feller Sportjournalist

Drei Tore in 24 Minuten, und die Sache ist für die Tessiner, die nach drei sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren können, gelaufen. Die drei Punkte am Sonntag sind zum grossen Teil der starken Leistung von Papadopoulos zu verdanken, der das 1:0 und das 4:1 erzielt – zwei sehr wichtige Tore in diesem Spiel. Der deutsch-griechische Verteidiger zeigt damit, dass er nicht nur in der Defensive eine wichtige Rolle spielt.

Insgesamt liefert jedoch die gesamte Mannschaft aus Lugano ein gutes Spiel ab, trotz einiger Abwehrfehler, die den Genfern falsche Hoffnungen auf eine Wende machen.

Hinweis: Mahou (ab 63. für Behrens), Brault-Guillard (ab 75. für Marques), Steffen (ab 75. für Koutsias), Kelvin (ab 88. für Cimignani), Dos Santos (ab 88. für Mahmoud) – alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Nach einer katastrophalen ersten halben Stunde mit drei Gegentoren und dem verletzungsbedingten Ausfall seines besten Torschützen kommt Servette kurz vor der Pause mit einem Tor zurück ins Spiel. Der Rückstand von drei Toren hätte auf ein Tor verkürzt werden können oder sogar müssen, als Jérémy Guillemenot allein vor Saipi auftaucht. Dies ist ein klarer Wendepunkt in dieser Begegnung, denn wenige Sekunden später erzielt Lugano das vierte Tor, nachdem Papadopoulos ein Kopfballduell gegen Guillemenot gewonnen hat. Aber insgesamt haben die Servettiens im Cornaredo versagt.

Hinweis: Guillemenot (ab 30. für Ayé), Baron (ab 46. für Bronn), Jallow (ab 60. für Fomba), Mraz (ab 60. für Morandi).

Miguel (ab 80. für Stevanovic) – zu kurz für eine Bewertung.

