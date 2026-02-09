Sechspunktespiel für den FCL im Kampf gegen den Relegations-Strudel. Am Dienstagabend ist GC zu Gast (20.30 Uhr). Trainer Frick ist unter Druck, erhält Rückendeckung und lenkt sich ab mit ... Fussball.

Darum gehts FCL-Trainerfrage: So geht es Mario Frick in der Drucksituation

Verteidiger-Not: Das sind die möglichen Optionen

«Kompletter Bullshit»: Frick wehrt sich gegen Gerüchte

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Einmal mehr verschafft der Sportchef Luft in der FCL-Drucksituation. Remo Meyer hält seinem Trainer mit einem Statement bei SRF den Rücken frei: «Wir haben den klaren Wunsch, mit Mario Frick mindestens die Saison zu beenden.»

Ruhig ist es um den FCL trotz Rückendeckung von Sportchef Meyer nicht, dazu kommt der Rummel der zweiten englischen Woche in Folge. Kann Frick überhaupt noch abschalten? «Es ist sehr viel Fussball momentan. Auch gestern zu Hause gab es nur Fussball, ich habe die ganze Super League geschaut. Und Bundesliga. Das lenkt mich ab. Das ist mein Leben. Mir geht es gut.»

Etwas stört ihn aber gewaltig: Das 6:0 gegen den nächsten Gegner im Oktober, GC, war und ist bis heute der einzige FCL-Heimsieg dieser Saison – wir schreiben schon den Februar!

Die grosse Frage

Ist Knezevic wieder fit? Die Innenverteidigung läuft auf dem Zahnfleisch, da Freimann nach dem starken Auftritt in Sion gesperrt fehlt. Knezevic kämpft mit einer Muskelzerrung am Oberschenkel. Entschieden wird nach dem Ultraschallbild am Montag. Auftritt? Unsicher.

Ein Indiz, dass es sehr knapp werden könnte, ist, dass der FCL extra Youngster Mauricio Willimann (23) aus dem U21-Trainingslager aus der Türkei zurückfliegen lässt. Eine Blitz-Aktion, erst am Montag kommt der Schweiz-Mexikaner an. Eine andere Option wäre, Tyron Owusu in die Innenverteidigung zurückzuziehen.

Gesagt ist gesagt

«Gerüchte, dass es zum Beispiel zwischen Mannschaft und Staff nicht mehr stimme – das ist kompletter Bullshit. Sonst wäre eine solche Leistung wie in Sion gar nicht möglich.» – Mario Frick zum aktuellen Brodeln rund um den FCL.

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Willimann, Bajrami, Dantas; Abe; Ferreira, Owusu; Di Giusto; Grbic, Villiger.

Wer fehlt?

Freimann (gesperrt). Knezevic, Ciagniks (beide fraglich). Spadanuda, Zimmermann, Löfgren, Sadikaj (verletzt/im Aufbau).

Neben dem Platz

Trainer Frick gibt den Unwissenden, was mögliche Transfers in diesem Winter angeht. Bisher ist nichts passiert. Frick sagt nur: «Das Fenster ist noch eine Woche offen.»

Hast du gewusst, dass...

... Luzern sein Disziplinproblem losgeworden ist? Erst eine Rote Karte in 23 Spielen hat der FCL auf dem Konto, liegt dabei mit Basel am Ende der Platzverweis-Tabelle. YB hat schon 8 gesammelt. Es ist noch nicht lange her, da hatte Luzern ähnliche Probleme wie die Berner.

Aufgepasst auf

Ist GC-Stürmer Michael Frey (31) ein bulliger Stürmer, wie es einst FCL-Coach Mario Frick gewesen sei, will ein Reporter vor der englischen Woche wissen. «Sie verwechseln meine Figur mit der von früher», entgegnet Mario Frick (51) – lautes Lachen im Medienraum. Viel Wahres ist bei dieser Aussage dran: Der Liechtensteiner kam direkt vom Kraftraum an die Pressekonferenz. Von Frey schwärmt er: «Eine sehr gute Verstärkung für GC, die ihnen vor allem die Mentalität und das Sieger-Gen bringt.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Di Giusto 4,2

2. Owusu 4,1

3. Dorn 4,0

Hier gehts zu allen Luzerner Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

«Bei GC hat sich einiges getan», sagt Mario Frick. Neben Frey streicht er auch den neusten Transfer von Braunschweig-Captain Sven Köhler (29) hervor. «GC ist nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft vom Oktober.» Also vom 6:0. Mehr zum Gegner? Hier erscheint das GC-Inside.

24 Runde

Di., Luzern – GC, 20.30 Uhr

Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr

Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr

Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr