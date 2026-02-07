DE
Luzern-Noten gegen Sion
Abwehr-Duo putzt alle Walliser weg

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des torlosen Remis von Luzern gegen Sion.
Publiziert: vor 57 Minuten
Sion und Luzern trennen sich im Tourbillon 0:0 unentschieden.
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Luzern zeigt eine Reaktion auf die Cup-Blamage bei Stade-Lausanne-Ouchy. Zumindest auf spielerischer und energetischer Ebene ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings kommen die Zentralschweizer in der Tabelle mit dem einen Punkt trotzdem nicht entscheidend weiter. An der Leistung kann man trotzdem anknüpfen. Freimann zeigt ein total anderes Gesicht als noch im Cup. Mit Bajrami an der Seite putzt er alles weg. In der Offensive setzen Di Giusto, Von Moos und Villiger immer wieder Akzente. Ihr Kampf wird allerdings nicht belohnt. Zufrieden können die Luzerner im Wallis durchaus sein, allerdings ist es ein schmaler Grat. Und nun geht es am Dienstag gegen GC. Da wird Freimann gelbgesperrt fehlen.

Hinweis: Von Moos bis 70., Villiger bis 82., Di Giusto bis 89., Abe bis 89. – Kabwit ab 70., Grbic ab 82., Karweina ab 89., Winkler ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Sion will eine Reaktion zeigen auf das Cup-Out. Allerdings gelingt sie nur bedingt. Denn die Walliser brauchen lange, um ins Spiel zu kommen. Gar nie in die Partie findet die Offensive um Rilind Nivokazi. Der Kosovare ist in diesem Jahr nicht wiederzuerkennen. Ganz anders die Defensive um Hajrizi und Kronig sowie Goalie Anthony Racioppi. Der Ex-YB-Keeper zeigt ein Big-Save gegen Julian Von Moos und bewahrt sein Team immerhin vor einer Niederlage. Für Racioppi ist es bereits der achte Clean-Sheet in dieser Saison.

Hinweis: Chipperfield bis 68., Kabacalman bis 68., Berdayes bis 68., Nivokazi bis 82., Chouaref bis 92. – Kololli ab 68., Diack ab 68., Lukembila ab 68., Boteli ab 82., Llukes ab 92. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

