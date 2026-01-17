Servette steht vor dem zweiten Heimspiel innert vier Tagen. Am Sonntag ist im Stade de Genève zum offiziellen Auftakt der Rückrunde der FCZ zu Gast (14 Uhr). Marco Burch wird bereits im Fokus stehen.

Darum gehts Deshalb muss man mit Burch-Debüt rechnen

Der Neuzugang stellt sich und seine Qualitäten vor

Kalte Gourvennec-Antwort auf Krisen-Frage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Neuzugang Marco Burch (25) ist einsatzbereit, qualifiziert und es bestehen kaum Zweifel, dass er am Sonntag gegen Zürich zum Einsatz kommen wird. Denn die Genfer Abwehr hat in dieser Saison bisher zu kämpfen. Das trifft sich gut, denn der ehemalige Captain des FC Luzern und Neuzugang von Legia Warschau möchte für Stabilität sorgen. «Ich bin in erster Linie hier, um zu verteidigen. Ich organisiere gerne die Abwehr, ich möchte, dass wir kompakt und gut positioniert bleiben. Ich kann auch für frischen Wind und Positivität sorgen. Ich kann in mentaler Hinsicht helfen.» Dies erklärte er am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung.

Mall lässt tief blicken «Extrem viel schiefgelaufen» Goalie Mall schonungslos über seine Situation und Servette-Zerfall

Die grosse Frage

Wird Servette in grössere Schwierigkeiten geraten? Die beiden Heimspiele gegen Lausanne und Zürich hätten für die Grenats die Gelegenheit sein sollen, sich den Top 6 anzunähern. Aber die Niederlage im Derby am Mittwoch (0:1 in einem Pannenauftritt gegen Lausanne) hat dieses ideale Programm bereits zunichtegemacht. Eine Niederlage gegen Zürich wäre ein herber Dämpfer für die Frühjahrsambitionen von Servette.

Gesagt ist gesagt

«Das höre ich jetzt schon seit sechs Monaten. Sobald wir ein Spiel verlieren, spricht man von einer Krise. Wir müssen diesbezüglich einen kühlen Kopf bewahren», erklärt Jocelyn Gourvennec am Freitag. Die Fakten: Servette hat nur fünf seiner sechzehn Spiele gewonnen, die unter der Leitung des französischen Trainers ausgetragen wurden.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mazikou. Rouiller, Burch, Njoh; Cognat, Douline, Fomba; Stevanovic, Ayé, Mraz.

Wer fehlt?

Mardochée Miguel (gesperrt), Dylan Bronn, Jérémy Frick, Loun Srdanovic (alle verletzt), Ablie Jallow (Familie). Malek Ishuayed (fraglich).

Hast du gewusst, dass …

… Servette die Zürcher Klubs gut schmecken? Die Genfer gewannen in der Super League (seit Ligareform 2003) am zweithäufigsten gegen den FCZ (18 Mal) – und am häufigsten gegen GC (19 Mal).

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Timothé Cognat (27). Der Franzose ist mit 304 Einsätzen, 25 Toren und 36 Vorlagen für Servette fast schon ein Urgestein in Genf. Beim enttäuschenden 0:1 gegen Lausanne ist er der beste Genfer, schliesst im Mittelfeld in Unterzahl unzählige Lücken. Glänzt er auch bei elf gegen elf?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

Douline 4,3 Srdanovic 4,3 Cognat 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Kommt es beim FCZ zur Rückkehr von Kryeziu und Rodriguez? «Das wären tolle Geschichten», sagt Coach Dennis Hediger. Hier gehts zum FCZ-Inside.

20 Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr

Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr

So., Servette – FCZ, 14 Uhr

So., Basel – Sion, 16.30 Uhr

So., GC – Thun, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos