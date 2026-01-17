DE
«Kann für Positivität sorgen»
Neuzugang Burch kündigt sich vielversprechend an

Servette steht vor dem zweiten Heimspiel innert vier Tagen. Am Sonntag ist im Stade de Genève zum offiziellen Auftakt der Rückrunde der FCZ zu Gast (14 Uhr). Marco Burch wird bereits im Fokus stehen.
Publiziert: vor 35 Minuten
1/2
Marco Burch bei der Vorstellung in Warschau 2023. Nun ist er wieder in der Schweiz.
Darum gehts

  • Deshalb muss man mit Burch-Debüt rechnen
  • Der Neuzugang stellt sich und seine Qualitäten vor
  • Kalte Gourvennec-Antwort auf Krisen-Frage
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Neuzugang Marco Burch (25) ist einsatzbereit, qualifiziert und es bestehen kaum Zweifel, dass er am Sonntag gegen Zürich zum Einsatz kommen wird. Denn die Genfer Abwehr hat in dieser Saison bisher zu kämpfen. Das trifft sich gut, denn der ehemalige Captain des FC Luzern und Neuzugang von Legia Warschau möchte für Stabilität sorgen. «Ich bin in erster Linie hier, um zu verteidigen. Ich organisiere gerne die Abwehr, ich möchte, dass wir kompakt und gut positioniert bleiben. Ich kann auch für frischen Wind und Positivität sorgen. Ich kann in mentaler Hinsicht helfen.» Dies erklärte er am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mazikou. Rouiller, Burch, Njoh; Cognat, Douline, Fomba; Stevanovic, Ayé, Mraz.

Wer fehlt?

Mardochée Miguel (gesperrt), Dylan Bronn, Jérémy Frick, Loun Srdanovic (alle verletzt), Ablie Jallow (Familie). Malek Ishuayed (fraglich).

Hast du gewusst, dass …

… Servette die Zürcher Klubs gut schmecken? Die Genfer gewannen in der Super League (seit Ligareform 2003) am zweithäufigsten gegen den FCZ (18 Mal) – und am häufigsten gegen GC (19 Mal).

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Aufgepasst auf

Timothé Cognat (27). Der Franzose ist mit 304 Einsätzen, 25 Toren und 36 Vorlagen für Servette fast schon ein Urgestein in Genf. Beim enttäuschenden 0:1 gegen Lausanne ist er der beste Genfer, schliesst im Mittelfeld in Unterzahl unzählige Lücken. Glänzt er auch bei elf gegen elf?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

  1. Douline 4,3
  2. Srdanovic 4,3
  3. Cognat 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Kommt es beim FCZ zur Rückkehr von Kryeziu und Rodriguez? «Das wären tolle Geschichten», sagt Coach Dennis Hediger. Hier gehts zum FCZ-Inside.

20

Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
