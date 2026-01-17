Darum gehts
- Deshalb muss man mit Burch-Debüt rechnen
- Der Neuzugang stellt sich und seine Qualitäten vor
- Kalte Gourvennec-Antwort auf Krisen-Frage
Neuzugang Marco Burch (25) ist einsatzbereit, qualifiziert und es bestehen kaum Zweifel, dass er am Sonntag gegen Zürich zum Einsatz kommen wird. Denn die Genfer Abwehr hat in dieser Saison bisher zu kämpfen. Das trifft sich gut, denn der ehemalige Captain des FC Luzern und Neuzugang von Legia Warschau möchte für Stabilität sorgen. «Ich bin in erster Linie hier, um zu verteidigen. Ich organisiere gerne die Abwehr, ich möchte, dass wir kompakt und gut positioniert bleiben. Ich kann auch für frischen Wind und Positivität sorgen. Ich kann in mentaler Hinsicht helfen.» Dies erklärte er am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung.
Wird Servette in grössere Schwierigkeiten geraten? Die beiden Heimspiele gegen Lausanne und Zürich hätten für die Grenats die Gelegenheit sein sollen, sich den Top 6 anzunähern. Aber die Niederlage im Derby am Mittwoch (0:1 in einem Pannenauftritt gegen Lausanne) hat dieses ideale Programm bereits zunichtegemacht. Eine Niederlage gegen Zürich wäre ein herber Dämpfer für die Frühjahrsambitionen von Servette.
«Das höre ich jetzt schon seit sechs Monaten. Sobald wir ein Spiel verlieren, spricht man von einer Krise. Wir müssen diesbezüglich einen kühlen Kopf bewahren», erklärt Jocelyn Gourvennec am Freitag. Die Fakten: Servette hat nur fünf seiner sechzehn Spiele gewonnen, die unter der Leitung des französischen Trainers ausgetragen wurden.
Mall; Mazikou. Rouiller, Burch, Njoh; Cognat, Douline, Fomba; Stevanovic, Ayé, Mraz.
Mardochée Miguel (gesperrt), Dylan Bronn, Jérémy Frick, Loun Srdanovic (alle verletzt), Ablie Jallow (Familie). Malek Ishuayed (fraglich).
… Servette die Zürcher Klubs gut schmecken? Die Genfer gewannen in der Super League (seit Ligareform 2003) am zweithäufigsten gegen den FCZ (18 Mal) – und am häufigsten gegen GC (19 Mal).
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Timothé Cognat (27). Der Franzose ist mit 304 Einsätzen, 25 Toren und 36 Vorlagen für Servette fast schon ein Urgestein in Genf. Beim enttäuschenden 0:1 gegen Lausanne ist er der beste Genfer, schliesst im Mittelfeld in Unterzahl unzählige Lücken. Glänzt er auch bei elf gegen elf?
Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:
- Douline 4,3
- Srdanovic 4,3
- Cognat 4,1
Hier gehts zu allen Genfer Noten.
Johannes von Mandach.
Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10