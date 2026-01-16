Am Sonntag startet der FCZ gegen Servette in die Rückrunde der Super League. Im Fokus stehen vor dem Spiel aber die zahlreichen Abgänge – und möglichen Zugänge im Kader des neuen Cheftrainers Dennis Hediger.

Kommt es beim FCZ zur Rückkehr von Kryeziu und Rodriguez?

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Malenovic, Zuber, Gomez, Rodic, Tosic – der FCZ hat sich seit dem Ende der Hinrunde gleich von mehreren prominenten Namen getrennt. Heisst der nächste Abgang Markelo? Der 23-jährige Holländer ist weiterhin nicht aus den Weihnachtsferien nach Zürich zurückgekehrt. «Er ist weiterhin freigestellt, um Transfermöglichkeiten zu besprechen. Wir haben ihm die Freiheit gegeben, dass er sich mit Interessenten und seinen Beratern treffen darf. Wir gehen davon aus, dass das gut kommen wird in den nächsten Tagen», so FCZ-Trainer Dennis Hediger.

Die grosse Frage

Kommt es zu einem oder mehreren Comebacks beim FCZ? Dennis Hediger wird am Freitag sowohl auf eine mögliche Rückkehr von Mirlind Kryeziu (28) als auch Ricardo Rodriguez (33) angesprochen. «Ich kenne die Vergangenheit und die Verbindung der Spieler mit den Fans. Natürlich wären das tolle Geschichten», antwortet Hediger. Als kurzfristige Hilfe hat der FCZ-Trainer bei Kryeziu nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis allerdings Fragezeichen. Bei Rodriguez ist es zudem die finanzielle Machbarkeit.

Gesagt ist gesagt

«Jeder kommt wieder ein bisschen lieber ins Gebäude», sagt Dennis Hediger, als er auf die positive Stimmung seit dem Abgang von Milos Malenovic angesprochen wird. «Gewisse Personen sind näher ans Team gerückt – andere haben die Mannschaft verlassen, die eher etwas im Weg gestanden sind für die Entwicklung anderer», so Hediger. Wichtig sei vor allem der Fokus. «Die Spieler müssen sich auf das Fussballspielen fokussieren können, ohne Störfaktoren.»

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Sauter, Vujevic; Kablan, Reichmuth, Tsawa, Volken; Krasniqi, Emmanuel; Kény

Wer fehlt?

Damien Odera (gesperrt). Juan José Perea (verletzt). Chris Kablan (fraglich).

Neben dem Platz

«Es gibt sehr viele Spieler, die zu uns kommen wollen», sagt Hediger auf die Frage, ob er zufrieden sei mit dem aktuellen Kader. Damit es neben Chris Kablan zu weiteren Neuverpflichtungen kommt, müssen die Spieler allerdings sportlich und menschlich einen klaren Mehrwert darstellen. Spieler mit Potenzial habe man genug. «Alles, was wir machen werden, sind Spieler, die fussballerisch eine Stufe über dem sind, was wir haben – und die wechseln bekanntlich nicht früh im Transferfenster», so Hediger.

Hast du gewusst, dass...

Für Dennis Hediger wird es als Trainer das erste Spiel gegen die Profimannschaft von Servette. Als Spieler stand er achtmal gegen die Grenats im Einsatz, war dabei sechsmal siegreich und erzielte im November 2011 ein Tor gegen die Genfer – sein zweites von insgesamt 13 Super-League-Toren.

Aufgepasst auf

Die Jungen beim FCZ. Neil Volken (18) zum Beispiel stand zum Saisonbeginn zweimal in der Startelf. Dann gab es noch sieben Jokereinsätze in der Liga. Möglich, dass nun ein nächster Einsatz von Beginn an folgt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach der Hinrunde:

Bangoura 4,5 Reichmuth 4,4 Vujevic 4,2

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach, Anojen Kanagasingam ist VAR.

Der Gegner

In Genf steht Schweiz-Rückkehrer Marco Burch im Fokus. Er soll die Abwehr aufräumen. Schon am Sonntag? Hier erscheint das Servette-Inside.

