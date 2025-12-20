DE
FCZ-Noten gegen Thun
Phaëton ist der einzige Zürcher Lichtblick

Der FCZ verliert gegen Thun trotz Führung mit 2:4. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 37 Minuten
Der FC Thun erkämpft sich gegen den FCZ nach Rückstand noch drei Punkte.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Es ist ein Spiel der zwei Gesichter. Nach 45 Minuten führt der FCZ in Thun völlig verdient 2:0. Alle Spieler sind mindestens genügend. Was danach passiert, ist unerklärlich. Der FCZ gibt das Momentum aus der Hand und kassiert vier Tore. Die Noten sinken in den Keller. Zum Beispiel bei Captain Brecher, der vor allem das zweite Gegentor auf seine Kappe nehmen muss.

Er ist aber bei Weitem nicht der einzige, der in den zweiten 45 Minuten abfällt. Auch die Einwechselspieler schaffen es nicht, neue Energie ins Team zu bringen. Der einzige, der nicht enttäuscht, ist Phaëton. Er schiesst das 2:0 und ist auf dem Flügel mit seinen Dribblings und seiner Schnelligkeit stets gefährlich. Die Pleite kann er aber auch nicht verhindern.

Hinweis: Cheveyo Tsawa bis 60., Juan José Perea bis 60., Jahnoah Markelo bis 67., Miguel Reichmuth bis 83., Matthias Phaëton bis 83. – Neil Volken ab 60., Bledian Krasniqi ab 60., Damenius Reverson ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Aaron Tchamda ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Emmanuel Umeh ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Wie beim FCZ ist es auch bei Thun ein Spiel der zwei Gesichter. Zu Beginn will nichts gelingen. Danach schraubt die Mannschaft aber mehrere Gänge hoch. Insbesondere dank der Einwechslung von Imeri. Mit zwei Dribblings hat er an der Wende einen grossen Anteil. Aber auch Joker Ibayi hat einen grossen Anteil. Auf der Höhe des Geschehens ist auch Bertone. Mit seinem feinen Fuss sorgt er immer wieder für gefährliche Momente.

Beim Wintermeister gibt es aber auch Akteure, die an diesem Abend enttäuschen. Matoshi, Meichtry und insbesondere Dähler. Der Rechtsverteidiger sieht bei beiden Gegentreffern schlecht aus. Beim ersten Gegentreffer könnte er den Corner, den der FCZ verwertet, locker verhindern. Und beim zweiten verliert er das Duell mit Torschütze Phaëton.

Hinweis: Franz-Ethan Meichtry bis 46., Valmir Matoshi bis 46., Elmin Rastoder bis 74., Lucien Dähler bis 82., Brighton Labeau bis 90. – Kastriot Imeri ab 46., Christopher Ibayi ab 46., Nils Reichmuth ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Fabio Fehr ab 82. (zu kurz für eine Bewertung), Dominik Franke ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
1:1
19
8
32
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
1:1
18
-6
20
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
