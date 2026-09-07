DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Das tut weh! Douline fällt unglücklich auf Görtler

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette Genf – FC St. Gallen (0:2).
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen