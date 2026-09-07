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Highlights im Video
Eingewechselter Salvi schenkt Lugano die Führung

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Lugano (1:3).
Publiziert: vor 53 Minuten
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Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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