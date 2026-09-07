DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Thun pennt – Sions Lukembila trifft in letzter Minute

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Sion – Thun (3:2).
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen