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Highlights im Video
Guirassy läuft dem FCL davon und legt für Sène auf

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie YB – Luzern (3:3).
Publiziert: 00:20 Uhr
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Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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