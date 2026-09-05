Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
7
10
17
2
FC Winterthur
7
9
12
3
Yverdon Sport FC
6
4
12
4
FC Aarau
7
-1
11
5
SC Kriens
7
2
10
6
FC Etoile Carouge
7
0
9
7
Neuchatel Xamax FCS
7
-4
9
8
FC Wil
7
-7
6
9
FC Rapperswil-Jona
7
-6
4
10
FC Stade Nyonnais
6
-7
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg