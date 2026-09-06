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Brack Super League
SL: Die Highlights der Partie Vaduz – Lausanne (3:1)
Highlights im Video
Mastil flutscht Ball zwischen Beinen und Händen durch
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Vaduz – Lausanne (3:1).
Publiziert: 00:21 Uhr
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