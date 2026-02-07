DE
FR
Abonnieren

Gleichauf mit Shaqiri
Thuns Top-Torjäger ist wieder da

Zum dritten Mal in dieser Saison trifft Thun auf Servette – am Sonntag wieder auswärts (14 Uhr). Gleich mehrere Leistungsträger kommen beim Leader in den nächsten Tagen zurück. Das Inside.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/5
Mischte die Liga auf: Stürmer Ibayi kann nun wieder ran.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

  • Gleich in Startelf? Thun darf wieder auf Ibayi zählen
  • Diagnose da: Steffen hatte Glück im Unglück
  • Aufgepasst auf Leonardo Bertone im Stade de Genève
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Thuns Top-Torjäger Christopher Ibayi (30) steht höchst wahrscheinlich wieder zur Verfügung. Der Korse mit kongolesischen Wurzeln dürfte nach seiner Muskelverletzung seine ersten Minuten in diesem Jahr bestreiten. Nach Skorerpunkten hat der formstarke Rastoder teamintern aufgeholt (8 Tore, 4 Vorlagen) – nach Toren ist Ibayi immer noch vorne (9/3) und zusammen mit Shaqiri und Behrens im Torjäger-Rennen weiterhin die Nummer vier der Liga. Auch Nils Reichmuth kehrt für dieses Spiel oder nächste Woche wieder von seiner Verletzung zurück.

Die grosse Frage

Steht Niklas Steffen im Tor? In Basel wurde er nach einer Top-Leistung verletzungsbedingt ausgewechselt – Ersatzgoalie und Zuzug Tim Spycher schrieb ein emotionales Märchen. Mittlerweile ist klar, dass Steffen Glück im Unglück und bloss eine harte Prellung erlitten hat. Er war unter der Woche wieder im Training und könnte am Sonntag im Tor stehen.

Gesagt ist gesagt

«Diese Mannschaft konnte wie ein grosses Team gewinnen.» Das sagt Mauro Lustrinelli in der Nachbetrachtung des Siegs in Basel (2:1). «Um in Basel zu gewinnen, muss man auch über gewisse Phasen leiden können», erklärt er stolz.

War es bereits eine Meisterprüfung? Davon will Lustrinelli nichts wissen. «Die Vorfreude ist wirklich gross, dass wir etwas Historisches erreichen könnten diese Saison. Aber wir sind uns bewusst, dass es noch lange geht.»

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Bürki; Bertone, Käit; Imeri, Meichtry; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Ibayi, Reichmuth, Steffen (alle noch fraglich). Heule, Ziswiler (beide verletzt).

Mehr Schweizer Fussball
Sie lagen schon in der Mulde – Mitarbeiter retten GC-Pokale
Aufräumaktion geht schief
Sie lagen schon in der Mulde – Mitarbeiter retten GC-Pokale
Basel startet unter Lichtsteiner mit einem Horror-Hattrick
Mit Video
Jammern, aber zwei Lichtblicke
Basel startet unter Lichtsteiner mit einem Horror-Hattrick
FCSG-Erlöser Boukhalfa macht schon mal eine klare Cup-Ansage
Mit Video
«Es wäre mal wieder Zeit»
FCSG-Erlöser Boukhalfa macht schon mal eine klare Cup-Ansage
Der Adjetey-Deal kann für den FCB zur Zerreissprobe werden
Analyse
Sportchef gegen Verwaltungsrat
Der Adjetey-Deal kann für den FCB zur Zerreissprobe werden
FCZ hat neuen Abwehrchef gefunden
Exklusiv
Spielte acht Jahre Bundesliga
FCZ hat neuen Abwehrchef gefunden
Challenge-Ligisten fordern GC und St. Gallen heraus
Halbfinal-Paarungen im Cup
Challenge-Ligisten fordern GC und St. Gallen heraus

Neben dem Platz

Obwohl die Partie in Genf am Sonntag schon um 14 Uhr angepfiffen wird, verzichtet Thun auf eine Anreise am Vortag. Wie bisher reist der Leader am Spieltag an. 190 Autokilometer sind es von Thun in die Calvinstadt.

Hast du gewusst, dass …

… nur ein Team, das zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft 49 Punkte oder mehr hatte, den Titel noch verspielt hat? Es war YB in der Saison 2009/10. Acht Mannschaften waren seit der Liga-Reform 2003 schon in dieser Punktesituation.

Aufgepasst auf

Leonardo Bertone (31). Haften bleibt sein Traumtor in Basel vom letzten Wochenende. Aber auswärts im Stade de Genève beim Gegner vom Sonntag packte er diese Saison ebenfalls schon ein Traumtor aus. Es war der direkt verwandelte Freistoss in der 90. Minute zum 1:0-Sieg gegen Servette am 8. November.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden:

1. Bertone 4,7
2. Franke 4,5
3. Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Singen, Gamen, Adrenalin: Eine neue, hauseigene Doku begleitet die Servette-Talente im Trainingslager auf Schritt und Tritt. Hier gehts zum Servette-Inside.

23

Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr
Sa., GC – YB, 20.30 Uhr
So., Servette – Thun, 14 Uhr
So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr
So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League