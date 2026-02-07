Zum dritten Mal in dieser Saison trifft Thun auf Servette – am Sonntag wieder auswärts (14 Uhr). Gleich mehrere Leistungsträger kommen beim Leader in den nächsten Tagen zurück. Das Inside.

Darum gehts Gleich in Startelf? Thun darf wieder auf Ibayi zählen

Diagnose da: Steffen hatte Glück im Unglück

Aufgepasst auf Leonardo Bertone im Stade de Genève Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Thuns Top-Torjäger Christopher Ibayi (30) steht höchst wahrscheinlich wieder zur Verfügung. Der Korse mit kongolesischen Wurzeln dürfte nach seiner Muskelverletzung seine ersten Minuten in diesem Jahr bestreiten. Nach Skorerpunkten hat der formstarke Rastoder teamintern aufgeholt (8 Tore, 4 Vorlagen) – nach Toren ist Ibayi immer noch vorne (9/3) und zusammen mit Shaqiri und Behrens im Torjäger-Rennen weiterhin die Nummer vier der Liga. Auch Nils Reichmuth kehrt für dieses Spiel oder nächste Woche wieder von seiner Verletzung zurück.

Die grosse Frage

Steht Niklas Steffen im Tor? In Basel wurde er nach einer Top-Leistung verletzungsbedingt ausgewechselt – Ersatzgoalie und Zuzug Tim Spycher schrieb ein emotionales Märchen. Mittlerweile ist klar, dass Steffen Glück im Unglück und bloss eine harte Prellung erlitten hat. Er war unter der Woche wieder im Training und könnte am Sonntag im Tor stehen.

Gesagt ist gesagt

«Diese Mannschaft konnte wie ein grosses Team gewinnen.» Das sagt Mauro Lustrinelli in der Nachbetrachtung des Siegs in Basel (2:1). «Um in Basel zu gewinnen, muss man auch über gewisse Phasen leiden können», erklärt er stolz.

War es bereits eine Meisterprüfung? Davon will Lustrinelli nichts wissen. «Die Vorfreude ist wirklich gross, dass wir etwas Historisches erreichen könnten diese Saison. Aber wir sind uns bewusst, dass es noch lange geht.»

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Bürki; Bertone, Käit; Imeri, Meichtry; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Ibayi, Reichmuth, Steffen (alle noch fraglich). Heule, Ziswiler (beide verletzt).

Neben dem Platz

Obwohl die Partie in Genf am Sonntag schon um 14 Uhr angepfiffen wird, verzichtet Thun auf eine Anreise am Vortag. Wie bisher reist der Leader am Spieltag an. 190 Autokilometer sind es von Thun in die Calvinstadt.

Hast du gewusst, dass …

… nur ein Team, das zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft 49 Punkte oder mehr hatte, den Titel noch verspielt hat? Es war YB in der Saison 2009/10. Acht Mannschaften waren seit der Liga-Reform 2003 schon in dieser Punktesituation.

Aufgepasst auf

Leonardo Bertone (31). Haften bleibt sein Traumtor in Basel vom letzten Wochenende. Aber auswärts im Stade de Genève beim Gegner vom Sonntag packte er diese Saison ebenfalls schon ein Traumtor aus. Es war der direkt verwandelte Freistoss in der 90. Minute zum 1:0-Sieg gegen Servette am 8. November.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden:

1. Bertone 4,7

2. Franke 4,5

3. Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Singen, Gamen, Adrenalin: Eine neue, hauseigene Doku begleitet die Servette-Talente im Trainingslager auf Schritt und Tritt. Hier gehts zum Servette-Inside.

23 Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr

Sa., GC – YB, 20.30 Uhr

So., Servette – Thun, 14 Uhr

So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen