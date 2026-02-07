DE
Singen, gamen, Adrenalin
Neue Doku begleitet Servette-Talente auf Schritt und Tritt

Servette empfängt am Sonntag Leader Thun (14 Uhr). Davor im Fokus: die Jungen. Sie wurden beim Trainingslager in Spanien begleitet. Mehr dazu hier im Servette-Inside.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
1/2
Neue Gesichter bei Servette: Malek Ishuayed (v.) und Jamie Atangana (r.) – neben dem arrivierten Joël Mall.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Die aktuellen Servette-Statistiken sind besorgniserregend
  • Drittes Duell mit Aufsteiger: bisher gab es zwei Niederlagen
  • Das hat es mit der neuen Servette-Doku auf sich
Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Théo Magnin (22), ein Kind des Servette FC, hat den Klub verlassen. Der Aussenverteidiger ist nach Paris gewechselt, wo er bis zum Sommer 2028 bei Red Star unter Vertrag steht, dem aktuellen Vierten der Ligue 2. Er wird um den Aufstieg ins französische Oberhaus kämpfen. Nach durchzogenen Leistungen kam er gegen Ende der Hinrunde bei den Genfern kaum mehr zum Zug.

Besorgniserregend sind die Liga-Statistiken von Servette: Aus den letzten elf Ligaspielen gab es nur zwei Siege. Und aus den letzten fünf Heimspielen konnten die Grenats keines gewinnen.

Die grosse Frage

Sind aller schlechten Dinge drei? «Wir wollen nicht zum dritten Mal gegen Thun verlieren», ruft Lilian Njoh (24) aus – vor dem Duell mit dem Team von Mauro Lustrinelli am Sonntag im Stade de Genève. Bei den ersten beiden Duellen setzten sich die Thuner zu Hause mit 3:1 und in Genf 1:0 durch.

Gesagt ist gesagt

«Es ist eine Frage der Konzentration», erklärt Lilian Njoh. Es geht um die Probleme mit der Konstanz bei Servette. Tatsächlich kann die Mannschaft von Jocelyn Gourvennec eine erste Halbzeit komplett verpatzen, wie in St. Gallen, und dann eine gute zweite Halbzeit spielen. Oder umgekehrt. Ein wiederkehrendes Phänomen.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mazikou, Rouiller, Burch; Mendes, Douline, Cognat, Njoh; Stevanovic; Guillemenot, Mraz.

Wer fehlt?

Ayé, Baron, Bronn, Frick, Ishuayed, Srdanovic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die jungen Grenats sind im Scheinwerferlicht. Seit Jocelyn Gourvennec als Trainer bei Servette übernommen hat, bekommen die Jungen immer mehr Spielzeit. Nun geben er und andere Exponenten des Klubs in einer klubeigenen, 20-minütigen TV-Doku Einblick, wie der Schritt vom Nachwuchs zu den Profis vonstatten geht. Die französischsprachige Doku wurde am Mittwoch auf YouTube veröffentlicht. Dafür wurden mehrere Nachwuchsspieler aus dem Ausbildungszentrum während des Wintertrainingslagers der Mannschaft in Spanien begleitet. Der Name der Doku: «Der grosse Sprung.» Protagonisten: Talente wie Malek Ishuayed (18) oder Mardochée Miguel (18), die in der ersten Mannschaft Fuss fassen.

Externe Inhalte


Hast du gewusst, dass …

… bei Bällen in der Luft am Sonntag mit harten Bandagen gekämpft werden wird? Servette und Thun sind die beiden Teams in der Liga, die am meisten Luftduelle gewinnen. Thun insgesamt 454, die Genfer 413.

Aufgepasst auf

Ist Ablie Jallow (27) mit seinem Traumtor in Genf angekommen? Beim 3:3 gegen Sion schoss der Gambier den Ball per Direktabnahme in den Winkel. Es war das erste Super-League-Tor für Servette nach einem mit einer Verletzung durchzogenen Herbst. Nach seiner Ankunft im Sommer aus Metz traf er bereits in der Europa-League-Quali, dem Cup und Ende November in der 1. Liga Classic. Er ist 33-facher Nationalspieler Gambias.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden:

1. Burch 4,3
2. Srdanovic 4,3
3. Cognat 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Das Maximum mit 15 Punkten hat der FC Thun in den letzten fünf Spielen geholt. Was läuft beim Sensationsleader? Hier erscheint das Thun-Inside.

23

Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr
Sa., GC – YB, 20.30 Uhr
So., Servette – Thun, 14 Uhr
So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr
So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

