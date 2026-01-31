Bastien Feller Sportjournalist

Erneut zeigt Servette zwei Gesichter. Ein siegreiches, das sich in den guten Leistungen von Timothé Cognat, dem unverzichtbaren Mittelfeldspieler, Jérémy Guillemenot, dem Torschützen, oder auch Lilian Njoh, dem entscheidenden Passgeber, widerspiegelt. Und dann ein anderes, weniger souveränes Gesicht, das Schwierigkeiten mit der taktischen Umstellung von Sion hat, wie beispielsweise Steve Rouiller, der von den Stürmern von Didier Tholot in Bedrängnis gebracht wird. Die Genfer hätten sich jedoch ein solches Spielende ersparen können, wenn Florian Ayé, um nur ihn zu nennen, vor Anthony Racioppi etwas Präzision an den Tag gelegt hätte.

Hinweis: Jérémy Guillemenot bis 61., Houboulang Mendes bis 69., David Douline bis 79., Florian Ayé bis 79. – Ablie Jallow ab 61., Téo Allix ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Gael Ondoua ab 79. (zu kurz für eine Bewertung), Samuel Mraz ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Wie Servette zeigt auch Sion ein Spiel mit zwei Gesichtern. Dank einer starken Flanke von Numa Lavanchy, die Steve Rouiller ins eigene Tor ablenkt, gehen die Walliser schnell in Führung, brauchen aber lange, bis sie endlich wieder vor das Tor der Grenats kommen. Die Auswechslungen von Kololli und Rrudhani zur Halbzeit sind daher keine Überraschung. In der zweiten Halbzeit steigert sich die gesamte Mannschaft, insbesondere Baltazar und Kronig. Lavanchy, der ein Tor erzielt, eine Vorlage gibt und das Eigentor provoziert, ist zweifellos der Mann des Spiels.

Hinweis: Benjamin Kololli bis 46., Donat Rrudhani bis 46., Ilyas Chouaref bis 83., Rilind Nivokazi bis 83., Ali Kabacalman bis 89. – Noé Sow ab 46., Théo Berdayes ab 46., Josias Lukembila ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Winsley Boteli ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Franck Surdez ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).

