DE
FR
Abonnieren

Servette-Noten gegen Sion
Zwei Verteidiger fallen durch – Torschütze überzeugt

Servette muss sich gegen Sion trotz zweimaliger Führung mit einem 3:3 begnügen. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/8
Das Rhone-Derby zwischen Servette und Sion endet 3:3
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Erneut zeigt Servette zwei Gesichter. Ein siegreiches, das sich in den guten Leistungen von Timothé Cognat, dem unverzichtbaren Mittelfeldspieler, Jérémy Guillemenot, dem Torschützen, oder auch Lilian Njoh, dem entscheidenden Passgeber, widerspiegelt. Und dann ein anderes, weniger souveränes Gesicht, das Schwierigkeiten mit der taktischen Umstellung von Sion hat, wie beispielsweise Steve Rouiller, der von den Stürmern von Didier Tholot in Bedrängnis gebracht wird. Die Genfer hätten sich jedoch ein solches Spielende ersparen können, wenn Florian Ayé, um nur ihn zu nennen, vor Anthony Racioppi etwas Präzision an den Tag gelegt hätte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Jérémy Guillemenot bis 61., Houboulang Mendes bis 69., David Douline bis 79., Florian Ayé bis 79. – Ablie Jallow ab 61., Téo Allix ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Gael Ondoua ab 79. (zu kurz für eine Bewertung), Samuel Mraz ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Wie Servette zeigt auch Sion ein Spiel mit zwei Gesichtern. Dank einer starken Flanke von Numa Lavanchy, die Steve Rouiller ins eigene Tor ablenkt, gehen die Walliser schnell in Führung, brauchen aber lange, bis sie endlich wieder vor das Tor der Grenats kommen. Die Auswechslungen von Kololli und Rrudhani zur Halbzeit sind daher keine Überraschung. In der zweiten Halbzeit steigert sich die gesamte Mannschaft, insbesondere Baltazar und Kronig. Lavanchy, der ein Tor erzielt, eine Vorlage gibt und das Eigentor provoziert, ist zweifellos der Mann des Spiels.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Benjamin Kololli bis 46., Donat Rrudhani bis 46., Ilyas Chouaref bis 83., Rilind Nivokazi bis 83., Ali Kabacalman bis 89. – Noé Sow ab 46., Théo Berdayes ab 46., Josias Lukembila ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Winsley Boteli ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Franck Surdez ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League