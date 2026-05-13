Es gibt eine Rubrik, in welcher es bei YB noch um etwas geht: das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone. Und dies, bevor die Stadtberner zuschauen müssen, wie Kantonsrivale Thun den Kübel erhält. Hier kommt das YB-Inside vor dem Derby.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB spielt am Auffahrts-Donnerstag gegen Thun ohne sportliche Ziele.

Fassnacht und Bedia liefern sich spannendes Duell um Torjägerkrone.

Aggressivleader Gigovic ist der erste sicher für WM 2026 nominierte Berner.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Für das Team von YB geht es bloss noch um Ruhm und Ehre (siehe «Die grosse Frage») und die unangenehme Pflichtaufgabe, zuschauen zu müssen, wie der FC Thun den Meisterpokal überreicht erhält. Für einzelne Spieler aber geht es noch um mehr, allen voran Chris Bedia und Christian Fassnacht. Fassnacht hat mit seinem 3:0 in der Nachspielzeit gegen Basel in der Torschützenliste zu seinem Teamkollegen aufgeschlossen, sodass die beiden mit 16 Toren gemeinsam in Front liegen. Dahinter lauert St. Gallens Alessandro Vogt mit 15 Treffern, doch der scheint im Hinblick auf den Cupfinal von übernächstem Sonntag in den Schonmodus versetzt worden zu sein. In Lugano war schon nach 45 Minuten Feierabend für den Neo-Hoffenheimer.

Die grosse Frage

Gibts aktuell noch grosse Fragen bei YB? Ausser derjenigen, wie der Sommer-Umbruch aussehen wird, für welche grossen Namen YB «Lösungen» suchen wird? Sportlich ist die einzig verbliebene Frage, ob sich YB auf Kosten von Basel noch auf Platz fünf hangeln kann. Dazu müssen die Berner ihre beiden Spiele gewinnen und Basel beide verlieren. Aber es ist eine maximal irrelevante Frage …

Gesagt ist gesagt

«Der Druck 2026 ist ein anderer als 2017. Der YB-Fan von 2017 sagte: ‹Wir gewinnen eh nie etwas.› Der gleiche Fan fragt sich heute: ‹Warum gewinnen wir nicht 3:0?› Der Mensch gewöhnt sich an alles. Und das ist normal.» Chief Sports Christoph Spycher in der «Berner Zeitung» auf die Frage, warum die Trefferquote bei Transfers im Verlauf der letzten zehn Jahre deutlich schlechter geworden ist.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Lauper, Hadjam; Fernandes, Gigovic; Males, Sanches, Fassnacht; Essende.

Wer fehlt?

Andrews und Conte sind verletzt.

Neben dem Platz

Armin Gigovic ist der erste Spieler von YB, der sicher weiss, dass er an der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein wird. Dies deshalb, weil Sergej Barbarez, der Coach von Bosnien und Herzegowina, sein 26-Mann-Kader als erster aller 48 Trainer benannt hat. Weitere Kandidaten sind Marvin Keller, Alvyn Sanches, Christian Fassnacht und Joël Monteiro (Schweiz), Jaouen Hadjam (Algerien), Yan Valery (Tunesien) und Samuel Essende (DR Kongo).

Hast du gewusst, dass...

... YB ziemlich oft in die gefährliche Zone kommt? Bei der Anzahl Ballberührungen im gegnerischen Strafraum liegen die Berner nur hinter Meister Thun und Verfolger St. Gallen. Bei den Toren (69) liegt YB sogar eins vor St. Gallen, aber hinter Thun, Luzern und Servette. Bei den Gegentoren siehts düsterer aus. Die 63 sind zwölf mehr als das zweitschlechteste Team der Meisterrunde bezüglich Gegentreffer, der FCB.

Aufgepasst auf

Alvyn Sanches (23). Nicht ausgeschlossen, dass dieses sein zweitletztes Spiel im Dress von YB ist. Auch wenn Spycher sagt, dass es nicht nur um den Preis gehe bei der Beantwortung der Frage, ob der Waadtländer den Klub verlasse. Sondern auch ums Projekt. Sanches’ Umfeld sei clever und würde einem Wechsel nicht um jeden Preis forcieren, weil der Spieler ein Umfeld mit einer gewissen Wärme brauche und eine gewisse Art von Fussball, um ein fantastischer Spieler zu sein.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Sanches 4,2 Keller 4,1 Hadjam 4,0

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

VAR: Sandro Schärer.

Der Gegner

Die Thuner verbreiten schon fleissig Bilder des eingravierten Klubnamens auf dem Meisterkübel. Runde 2 der Meister-Feierlichkeiten steht an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Hier erscheint das Thun-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur 3:2

Di., Luzern – FCZ 1:0

Di., Servette – Lausanne 2:0

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr