DE
FR
Abonnieren

YB-Noten gegen Basel
Bei den Bernern überzeugen gleich mehrere Spieler

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 3:0-Sieges von YB gegen Basel.
Publiziert: vor 43 Minuten
Kommentieren
1/10
Basel verliert in Bern 0:3 und droht die Europa-Plätze zu verpassen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Vor allem die zweite YB-Halbzeit ist stark. Es ragen gleich einige Spieler heraus, die allesamt eine 5 kriegen: Der junge Dominik Pech (19), der sein erstes YB-Tor schiesst, ein toller, flacher Direktschuss in die nahe Ecke. Darian Males, der das erste Tor mit einer Top-Ablage vorbereitet und das zweite selbst schiesst. Alvyn Sanches, der immer gefährlich ist und im Mittelfeld auch wieder einige Bälle zurückerobert. Der Junge ist eben auch im Gegenpressing sehr stark. Der fehlerfreie Goalie Marvin Keller vor allem wegen seiner Wahnsinnsparade gegen Koloto beim Stand von 1:0. Jaouen Hadjam, der in seinem ersten Startelf-Einsatz im Jahr 2026 nach seiner schweren Knöchelverletzung die übliche, frühere offensive Initiative an den Tag legt, das erste Tor mitvorbereitet und mehrere Male abschliesst. Sowie Edimilson Fernandes, dem man nach der harschen Kritik der letzten Wochen das unbedingte Bestreben jede Sekunde anmerkt, endlich mal fehlerfrei zu bleiben und initiativ zu sein. Der Rest kriegt eine 4. Ungenügend ist keiner.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Hinweis: Bedia bis 70., Hadjam bis 70., Monteiro bis 79., Males bis 79., Valery bis 87. – Essende ab 70., Bukinac ab 70., Colley ab 79., Fassnacht ab 79., Zoukrou ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Die erste Halbzeit ist aus Basler Sicht ganz okay. Die beiden Teams halten sich in etwa die Waage. Und auch die Gäste haben durch den besten Mann im Dress von Rotblau eine Topchance: Koloto. Er ist immer anspielbar, immer gefährlich und ein steter Unruheherd, weshalb er der einzige Basler mit einer 5 ist. 

Sonst aber dominieren die Dreier das Basler Notenbild. Angefangen bei der ungenügenden Verteidigung, wobei vor allem Moussa Cissé abfällt. Der Franzose wird gleich bei zwei Toren getunnelt – eine absolute Rarität. Bei Males 0:2 ist er viel zu passiv, bei Fassnachts 0:3 hat er auch ein bisschen Pech, dass er ausrutscht, und auch beim YB-Dosenöffner durch Pech ist er mitten im Auge des Orkans. 

Zu wenig kommt auch von Duranville, Leroy und Bacanin. Gut sind nur Traoré, der aber auch schon bessere Spiele abgeliefert hat, und Metinho, der wohl Glück hat, dass er sich nicht schwer verletzt hat. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Hinweis: Koloto bis 63., Metinho bis 63., Duranville bis 63., Bacanin bis 67., Rüegg bis 75. – Ajeti ab 63., Koindredi ab 63., Salah ab 63., Shaqiri ab 67., Tsunemoto ab 75. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Super League
      Super League
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys