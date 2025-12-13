Lausanne steht vor dem ersten Europa-Frühling seit 60 Jahren! Aber davor gehts zum Auswärts-Knüller gegen Basel am Sonntag (16.30 Uhr). Bei den Waadtländern gibts einen Sturm-Brennpunkt, eine Ticket-Innovation und die Frage zum Geduldsfaden von Zeidler.

Darum gehts Lausanne steht vor erstem Europa-Frühling seit 1965!

Wann reisst Zeidler wegen Stürmern der Geduldsfaden?

Karim Sow führt eine exotische Statistik an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne hat sich seinen ersten europäischen Frühling seit der Saison 1964/65 so gut wie gesichert! Vor dem letzten Spieltag in der Conference League, der Kracher gegen Fiorentina am kommenden Donnerstag, sind die Waadtländer mit acht Punkten auf dem Konto zwei Zähler vom Strich entfernt und haben viele Teams als Puffer hinter sich.

1964/65? Damals traf der Waadtländer Klub im Viertelfinale des Pokalsiegerpokals auf West Ham (1:2, 3:4). Es müsste schon eine Reihe ungünstiger und unwahrscheinlicher Ergebnisse zusammenkommen, dass Lausanne noch aus den Top 24 fällt. Am Donnerstag nach dem Unentschieden (0:0) gegen Kuopio betonte Lausanne-Trainer Peter Zeidler zudem, dass sein ehemaliger Verein St. Gallen in der vergangenen Saison in demselben Wettbewerb weniger Punkte erzielt hatte (fünf).

Die grosse Frage

Wann reisst Peter Zeidler in Bezug auf sein Stürmerduo der Geduldfaden? Am Donnerstag gegen Kuopio vergab Gaoussou Diakité eine riesige Chance wegen übertriebenem Egoismus. Theo Bair hingegen zeigte sich zwar sehr engagiert, stellte sich aber im Abschluss ungeschickt an. Beide Spieler haben ihre gute Form verloren und sind weit entfernt von dem Duo, das vor einigen Wochen YB (5:0) und Basel (5:1) vernichtend geschlagen hat. Peter Zeidler verteidigt sie zwar stark, aber es ist offensichtlich, dass Lausanne mit effektiven Stürmern diese Woche Lugano (0:0) und Kuopio (0:0) geschlagen hätte. Insgesamt schoss der Lausanne am Donnerstag 21 Mal auf das finnische Tor, fand es aber nur zweimal ...

Gesagt ist gesagt

«Wir haben eine sehr spannende Woche vor uns. Basel vor 25'000 Zuschauern, Fiorentina bei uns vor 12'000 Zuschauern und dann Luzern.» – Gesagt von Peter Zeidler. Der Deutsche weiss, dass die allgemeine Stimmung während der Weihnachtsferien stark von diesen letzten drei Spielen abhängen wird.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Fofana; Roche, Sigua, Beloko, Lekoueiry; Bair, Diakité.

Wer fehlt?

Al Saad, Bruchez (beide verletzt). Custodio, Poaty, Sigua (alle fraglich).

Neben dem Platz

Um das Stadion, das in der Super League manchmal ziemlich leer bleibt, besser zu füllen, hat Lausanne ein Kurzzeitabonnement eingeführt, analog zu Streaming-Plattformen. Das kostet je nach gewähltem Tarif beispielsweise nur 9,90 Franken. Der Verein hofft, bis Ende des Jahres 1000 zusätzliche Abonnements verkaufen zu können. Die erste Zwischenbilanz ist recht gut: 500 Abonnements wurden bereits verkauft, was der Lausanner Verein als «Premiere in der Schweiz» bezeichnet.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne auch statistisch sehr stark im Resultate-Wechselbad ist? Von den letzten elf Spielen in der Super League gingen nur zwei verloren – ein starker Wert. Von den letzten 16 Auswärtsspielen hat Lausanne allerdings auch nur zwei gewonnen. Eine Auswärtsschwäche ist also auszumachen.

Aufgepasst auf

Karim Sow (22). Der grossgewachsene Innenverteidiger (1,98 m) führt einen exotischen Bestwert in der Super League. Er hat am meisten gegnerische Abseitsstellungen erzwungen – insgesamt 14.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Roche, Letica 4,3

3. Fofana 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Warum hat Basel-Trainer Magnin Xherdan Shaqiri beim Heimspiel-Knüller gegen Aston Villa schon nach einer Stunde vom Platz genommen? Erklärungen gibts im FCB-Inside, das hier erscheint.

17 Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Luzern, 14 Uhr

So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr