DE
FR
Abonnieren

Europa-Vergleich
Zeidler kann sich Seitenhieb gegen Ex-Klub St. Gallen nicht verkneifen

Lausanne steht vor dem ersten Europa-Frühling seit 60 Jahren! Aber davor gehts zum Auswärts-Knüller gegen Basel am Sonntag (16.30 Uhr). Bei den Waadtländern gibts einen Sturm-Brennpunkt, eine Ticket-Innovation und die Frage zum Geduldsfaden von Zeidler.
Publiziert: 00:12 Uhr
Kommentieren
1/4
Viel Potenzial: das haben aktuell Lausannes Spektakelstürmer Bair (v.) und Diakité – und die Zuschauerzahlen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Lausanne steht vor erstem Europa-Frühling seit 1965!
  • Wann reisst Zeidler wegen Stürmern der Geduldsfaden?
  • Karim Sow führt eine exotische Statistik an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne hat sich seinen ersten europäischen Frühling seit der Saison 1964/65 so gut wie gesichert! Vor dem letzten Spieltag in der Conference League, der Kracher gegen Fiorentina am kommenden Donnerstag, sind die Waadtländer mit acht Punkten auf dem Konto zwei Zähler vom Strich entfernt und haben viele Teams als Puffer hinter sich.

1964/65? Damals traf der Waadtländer Klub im Viertelfinale des Pokalsiegerpokals auf West Ham (1:2, 3:4). Es müsste schon eine Reihe ungünstiger und unwahrscheinlicher Ergebnisse zusammenkommen, dass Lausanne noch aus den Top 24 fällt. Am Donnerstag nach dem Unentschieden (0:0) gegen Kuopio betonte Lausanne-Trainer Peter Zeidler zudem, dass sein ehemaliger Verein St. Gallen in der vergangenen Saison in demselben Wettbewerb weniger Punkte erzielt hatte (fünf).

Die grosse Frage

Wann reisst Peter Zeidler in Bezug auf sein Stürmerduo der Geduldfaden? Am Donnerstag gegen Kuopio vergab Gaoussou Diakité eine riesige Chance wegen übertriebenem Egoismus. Theo Bair hingegen zeigte sich zwar sehr engagiert, stellte sich aber im Abschluss ungeschickt an. Beide Spieler haben ihre gute Form verloren und sind weit entfernt von dem Duo, das vor einigen Wochen YB (5:0) und Basel (5:1) vernichtend geschlagen hat. Peter Zeidler verteidigt sie zwar stark, aber es ist offensichtlich, dass Lausanne mit effektiven Stürmern diese Woche Lugano (0:0) und Kuopio (0:0) geschlagen hätte. Insgesamt schoss der Lausanne am Donnerstag 21 Mal auf das finnische Tor, fand es aber nur zweimal ...

Gesagt ist gesagt

«Wir haben eine sehr spannende Woche vor uns. Basel vor 25'000 Zuschauern, Fiorentina bei uns vor 12'000 Zuschauern und dann Luzern.» – Gesagt von Peter Zeidler. Der Deutsche weiss, dass die allgemeine Stimmung während der Weihnachtsferien stark von diesen letzten drei Spielen abhängen wird.

Die Lage der Liga
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Blick-Community hat abgestimmt
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Was bedeuten die Pläne des neuen starken FCZ-Manns für Malenovic?
Mit Video
VR-Kandidat Cisullo
Was bedeuten die Pläne des neuen FCZ-Manns für Malenovic?
Espen-Streber, FCB als Transferkönig und alarmierende GC-Defizite
So wirtschaften die Klubs
Wer die Liga-Streber sind und bei wem die Defizite alarmierend sind
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Jetzt ist Alpstaeg im Vorteil
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
Ihr habt gewählt
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»
Favre über verstorbenen Hotz
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Fofana; Roche, Sigua, Beloko, Lekoueiry; Bair, Diakité.

Wer fehlt?

Al Saad, Bruchez (beide verletzt). Custodio, Poaty, Sigua (alle fraglich).

Neben dem Platz

Um das Stadion, das in der Super League manchmal ziemlich leer bleibt, besser zu füllen, hat Lausanne ein Kurzzeitabonnement eingeführt, analog zu Streaming-Plattformen. Das kostet je nach gewähltem Tarif beispielsweise nur 9,90 Franken. Der Verein hofft, bis Ende des Jahres 1000 zusätzliche Abonnements verkaufen zu können. Die erste Zwischenbilanz ist recht gut: 500 Abonnements wurden bereits verkauft, was der Lausanner Verein als «Premiere in der Schweiz» bezeichnet.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne auch statistisch sehr stark im Resultate-Wechselbad ist? Von den letzten elf Spielen in der Super League gingen nur zwei verloren – ein starker Wert. Von den letzten 16 Auswärtsspielen hat Lausanne allerdings auch nur zwei gewonnen. Eine Auswärtsschwäche ist also auszumachen.

Aufgepasst auf

Karim Sow (22). Der grossgewachsene Innenverteidiger (1,98 m) führt einen exotischen Bestwert in der Super League. Er hat am meisten gegnerische Abseitsstellungen erzwungen – insgesamt 14.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Roche, Letica 4,3
3. Fofana 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Warum hat Basel-Trainer Magnin Xherdan Shaqiri beim Heimspiel-Knüller gegen Aston Villa schon nach einer Stunde vom Platz genommen? Erklärungen gibts im FCB-Inside, das hier erscheint.

17

Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen