Die Lausanner Abwehr zeigt sich insgesamt solide, insbesondere Kevin Mouanga, der seit Beginn der Saison sehr beeindruckend spielt. Karim Sow leistet neben ihm gute Arbeit, während Jamie Roche im Zentrum wie immer zuverlässig ist. Bemerkenswert ist das überzeugende Debüt des jungen Muhannad Al-Saad, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Super League seine Klasse unter Beweis stellt. Thomas Castella überzeugt im Tor in Abwesenheit des gesperrten Karlo Letica. Die beiden Stürmer Gaoussou Diakité und Theo Bair enttäuschen ebenso wie Brandon Soppy, der zur Halbzeit eingewechselt wird, aber nichts zum Spiel beitragen kann.

Hinweis: Hamza Abdallah bis 46., Muhannad Al-Saad bis 57., Nathan Butler-Oyedeji bis 71., Gaoussou Diakité bis 71. – Brandon Soppy ab 46., Beyatt Lekoueiry ab 57., Olivier Custodio ab 71. (zu kurz für eine Bewertung), Alban Ajdini ab 71. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Georgios Koutsias im Angriff bleibt harmlos – genauso wie Hicham Mahou, der bis zu seiner Auswechslung unsichtbar bleibt. Auch Martin Marques hat auf seiner linken Seite zu kämpfen. Der einzige Tessiner, der an diesem Sonntag eine wirklich gute Leistung zeigt, ist Torhüter Amir Saipi. Anto Grgic ist wie immer der Spielmacher im Mittelfeld, aber selbst seine Freistöße reichen nicht aus, um Gefahr vor dem Lausanner Tor zu erzeugen.

Hinweis: Hicham Mahou bis 68., Georgios Koutsias bis 68., Daniel Dos Santos bis 74., Uran Bislimi bis 87., Yanis Cimignani bis 87. – Renato Steffen ab 68., Kevin Behrens ab 68., Hadj Mahmoud ab 74., Claudio Cassano ab 87., Ousmane Doumbia ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

