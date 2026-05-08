Servette und Luzern balgen sich um den Gewinn der Relegationsgruppe – am Samstag im Direktduell. Heisser ist das Goaliethema. Wie sieht nach dem Mall-Abgang die Zukunft aus? Trainer Gourvennec hat seine Meinung. Das Servette-Inside.

Bei Servette wird bald die Goaliehierarchie zum Thema

Bei Servette wird bald die Goaliehierarchie zum Thema

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Klare Hierarchie ist das Beste»: Das sagt Gourvennec

Bronns WM-Chancen steigen wieder

Achtung: Die Schlussviertelstunde wird heiss

Die News der Woche

Es geht noch um den Gewinn der Relegationsrunde. Eine wichtige Antwort darauf, wer die Saison auf Platz 7 beendet, gibt es diesen Samstag in Luzern. Die beiden «Tabellenführer» treffen aufeinander. Die aktuelle Form spricht für Servette, das in den letzten fünf Spielen 16 Tore erzielt hat.

Die grosse Frage

Wird Junior Kadile wieder den Weg zum Tor finden? Der Flügelspieler hatte in den sieben Spielen vor dem Auswärtsspiel im Letzigrund (2:0-Sieg von Servette gegen GC) stets eine entscheidende Rolle, sei es durch Tore oder Vorlagen. Gegen die Hoppers blieb er jedoch ohne Skorerpunkte. Die Chancen stehen gut, dass er sich am Samstag rehabilitiert.

Gesagt ist gesagt

«Eine klare Hierarchie im Tor ist das Beste für alle. Für die Torhüter, für ihre Trainer, für die Mannschaft und für mich. Wir werden darüber nachdenken und gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor John Williams eine Entscheidung treffen.» – Trainer Jocelyn Gourvennec ist froh, eine Lösung für eine Situation gefunden zu haben, die ihm nicht zugesagt hat: die Konkurrenz zwischen Joël Mall und Jérémy Frick, eine Zeitbombe, die ihm René Weiler hinterlassen hatte. Der Weggang des Aargauers, dessen Vertrag aufgelöst wurde, ebnet den Weg für eine neue Konstellation.

Mögliche Aufstellung

Frick; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Fomba, Douline; Lopes, Stevanovic, Kadile; Ayé.

Wer fehlt?

Srdanovic (gesperrt), Bronn, Allix, Atangana, Mall, Cognat, Severin (alle verletzt).

Neben dem Platz

Dylan Bronn (30) dürfte am Dienstag beim Heimspiel gegen Lausanne wieder zum Einsatz kommen. Vor allem steigen damit die Chancen des Tunesiers auf eine Teilnahme an der WM, nachdem er sich im Februar im Training verletzt hatte. Umso besser, denn in der Super League gibt es nicht viele Spieler, die diesen Sommer in Nordamerika glänzen könnten.

Hast du gewusst, dass...

... Servette stark zugelegt hat? Zu Beginn der Saison haben die Genfer fünf von neun Auswärtsspielen verloren, von den letzten acht Auswärtsspielen war es nur noch eines.

Aufgepasst auf

Die Schlussviertelstunde. Gegner Luzern erzielt in dieser Phase ligaweit am meisten Tore (19), Servette folgt direkt dahinter mit 18.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Kadile 4,8 Lopes 4,4 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli.

VAR: Fedayi San.

Der Gegner

«Es ist, wie wenn man sich von der Freundin trennt. Da gibt man dem Nachfolger auch keine Tipps.» So reagiert der abtretende Luzern-Trainer Mario Frick auf die Frage, wie er einem neuen Trainer den Job verkaufen würde. Hier erscheint das FCL-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr

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