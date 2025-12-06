Wer sich als Journalist schon einmal mit Alessandro Vogt unterhalten hat, der spürt ziemlich schnell, dass sich der FCSG-Shootingstar auf dem Platz viel wohler fühlt als vor dem Mikrofon. Auch deshalb haben die Espen bislang alle Wünsche für ein grösseres Interview abgelehnt. Vogt sagt zu diesem Thema: «In den letzten Monaten ist viel passiert in Bezug auf die Medien. Aber hier in St. Gallen werde ich sehr gut geschützt, damit ich mich auf den Fussball konzentrieren kann.» Klappt ziemlich gut. Zehn Tore und vier Assists hat der 20-jährige Aargauer in den ersten 18 Pflichtspielen dieser Saison schon auf dem Konto. Nicht ohne Grund sind sowohl die TSG Hoffenheim als auch Wolfsburg am Stürmer interessiert, der eine Ausstiegsklausel von knapp 2,5 Millionen in seinem Vertrag haben soll.
Wie kritisch sieht FCSG-Coach Enrico Maassen die schwache Leistung seiner Mannschaft im Cup gegen Rapperswil? «Ihr kennt mich, ich bin intern sehr kritisch mit dem Team. Aber im Cup geht es darum, weiterzukommen. Sieben Super-League-Klubs sind bislang ausgeschieden, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man bei uns in Deutschland. Für unterklassige Klubs ist das oft das Spiel ihres Lebens.»
«Wenn man Cupsieger werden will, muss man jeden Gegner schlagen.» – FCSG-Stürmer Alessandro Vogt auf die Frage, ob der FCB im Cup-Viertelfinal ein Traumlos sei.
Zigi; Vallci, Stanic, Okoroji; Neziri; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Efekele, Vogt.
Owusu, Fazliji, Büttiker (alle verletzt). Ambrosius, Gaal, May (alle fraglich).
«Ich wünsche mir Portugal.» Auf die Frage, welchen Gegner er sich an der WM für die Schweizer Nati wünscht, antwortet FCSG-Stürmer Alessandro Vogt. «Ich würde mir Portugal wünschen, weil dort mein Lieblingsspieler spielt.» Es ist Cristiano Ronaldo (40).
.... FCSG-Coach Enrico Maassen mit dem Viertligisten SV Rödinghausen vor sieben Jahren mal ganz knapp mit 1:2 gegen den FC Bayern verloren hat? Und ein Jahr zuvor mit dem SV Drochtersen/Assel bloss 0:1 gegen Gladbach?
Chima Okoroji. Der spielte im Cup gegen Rapperswil mangels Alternativen auf ungewohnter Position in der Dreierkette. Möglich, dass er diese Position auch gegen den FCZ spielen wird. Weil mit Tom Gaal, Stephan Ambrosius und Cyrill May gleich drei Innenverteidiger fraglich sind.
Blick-Notenschnitt nach 15 Runden:
- Daschner 5,0
- Zigi 4,8
- Neziri, Görtler 4,4
Sven Wolfensberger.
Sa., GC – Servette, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – FCZ, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Lausanne – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – YB, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
15
10
31
2
15
12
28
3
15
7
26
4
15
6
24
5
15
-1
23
6
15
3
21
7
15
-5
20
8
15
4
19
9
15
2
18
10
15
-5
16
11
15
-10
14
12
15
-23
9