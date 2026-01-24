Nach dem schmerzhaften Auftritt in Salzburg steht für Basel der Klassiker gegen den FCZ an – am Sonntagnachmittag auswärts im Letzigrund (16.30 Uhr). Zeit für Wiedergutmachung? Die Infos zum Spiel gibts hier im FCB-Inside.

Die News der Woche

Alles wird überstrahlt von dieser ersten Halbzeit in Salzburg. Von dieser Nicht-Leistung, die alles infrage stellt, was der FCB in der Winterpause gemacht hat. Sportchef Daniel Stucki (44) vermeidet es, seinem Trainer den Rücken zu stärken. Die Zeichen sind klar: Ludovic Magnin reicht nicht ein simpler Sieg in Zürich. Die Basler müssen auch komplett verwandelt auftreten.

Schicksalsspiel steht an FCB-Chefs erhöhen den Druck Das FCZ-Spiel wird für Magnin zum Entlassiker

Die grosse Frage

Wer soll Magnin ersetzen, wenn es in Zürich wieder nicht klappt? FCB-Präsident David Degen ist am Freitag von Salzburg aus nach Frankfurt geflogen. Allerdings kaum, um den dort soeben entlassenen Dino Toppmöller unter Vertrag zu nehmen. Die Liste an Wunderheilern ist kurz, die Zeit ebenso knapp. Schliesslich spielt Basel am Donnerstag schon wieder um die letzte Chance in der Europa League.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen nicht über die Taktik reden. Uns haben die Grundtugenden des Fussballs gefehlt.» – Trainer Ludovic Magnin nimmt nach dem 1:3 in Salzburg vor allem seine Spieler in die Pflicht und fordert mehr Einsatz, mehr Kampf, mehr Willen. Allerdings darf man sich schon auch fragen, warum die Basler in Österreich genau so gespielt haben, wie es Salzburg liebt: flach in die Mitte. So, dass das RB-Pressing besonders gut zur Geltung kommt. Oder wie es Salzburgs Trainer Thomas Letsch erklärt: «In der Liga wird halt schnell der lange Ball geschlagen. Basel hat versucht mitzuspielen.» Der Deutsche hätte noch ein «Dankeschön» anfügen können. Schliesslich ist er selbst nach durchzogenen Leistungen stark unter Druck.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Kacuri, Koindredi; Abgonifo, Shaqiri, Duranville; Ajeti.

Wer fehlt?

Broschinski, Metinho, Tsunemoto (verletzt). Salah (fraglich).

Neben dem Platz

Unter der Woche hat der FC Basel eine eigene Aktiengesellschaft gegründet, die das Ziel hat, ein Trainingszentrum für die erste Mannschaft zu erstellen. Bislang sind zwei Plätze auf den öffentlichen Anlagen St. Jakob für die Profis des FCB reserviert. Die Garderobe haben die Spieler im Stadion. Der FCB-Campus ist nicht für das Fanionteam erstellt worden. Dort trainieren die Frauen und der Nachwuchs.

Hast du gewusst, dass...

… der FCB seit sieben Ligaspielen ungeschlagen ist? Allerdings haben die Basler in den letzten neun Ligaspielen auch bloss zwei Siege gefeiert.

Aufgepasst auf

Julien Duranville (19) wird am Donnerstag vor dem TV kurz erblasst sein, als er die Leistung seiner künftigen Teamkollegen zu sehen bekam. Andererseits weiss der Leihspieler von Dortmund nun auch, dass ein Plätzchen für ihn frei sein müsste in dieser Basler Mannschaft. Duranville ist zwar erst am Donnerstag in Basel angekommen. Aber laut den Informationen aus Dortmund müsste er körperlich bereit sein, um in Zürich von Anfang an auf dem Feld zu stehen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Daniliuc 4,4

2. Schmid 4,3

3. Hitz 4,3

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Beim FCZ ist das grosse Thema die neue Organisation mit prominenten Köpfen. Daneben scherzt Trainer Dennis Hediger nach einer Frage zu Markelo, der für Verhandlungen freigestellt ist – und es gibt es einen Kampf um den offenen Platz in der Innenverteidigung. Hier erscheint das FCZ-Inside.

