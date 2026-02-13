St. Gallen setzt die Jagd auf Leader Thun fort. Nächste Etappe: das mögliche Schnee-Spiel am Samstag gegen GC (18 Uhr). News zu den Espen gibts nicht nur aus der Ostschweiz.

Darum gehts Das kritisiert Ex-Espe Vladi nach frühzeitigem Abgang

So stellt sich Goalie Zigi auf den Schnee ein

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

St. Gallen bereitet sich auf ein mögliches Schnee-Spiel vor. Nur drei Tage nach dem Triumph über YB steigt am Samstag das nächste Heimspiel gegen GC. «Ich werde mir sagen, dass ich ein Schweizer bin», sagt Goalie Lawrence Ati Zigi (29), angesprochen auf den Kühlschrank Kybunpark. Der Ghanaer ergänzt in gutem Deutsch: «Ich bin nun schon seit ein paar Jahren hier und habe mich an das Wetter gewöhnt.» Sechs Jahre sind seit seiner Ankunft aus Sochaux mittlerweile vergangen.

Die grosse Frage

Sieht sich St. Gallen noch als Titelkandidat? 13 Punkte Rückstand auf die unbändigen Thuner haben die Espen bereits, 10 wären es, würden sie das Nachtragsspiel gegen Winterthur gewinnen. «Thun spielt es so konsequent, so klar, Woche für Woche. Sie können sich da oben nur noch selber schlagen», muss FCSG-Trainer Enrico Maassen (41) dem Leader zugestehen.

Gesagt ist gesagt

«In St. Gallen habe ich mitbekommen, dass sich Mitspieler für mich beim Trainer eingesetzt haben. Aber das fand kein Gehör. Immerhin hat mich das ein bisschen bestärkt, ich habe immer alles gegeben. Ich bin überzeugt, ich hätte die Qualität für die Startelf gehabt.» – Dieses spannende Statement macht Stürmer Shkelqim Vladi (25) in der «Aargauer Zeitung». In der Winterpause wurde seine Leihe von Lugano nach St. Gallen frühzeitig beendet, damit Vladi zurück nach Aarau wechseln konnte. Beim Ex-Klub in der Challenge League fühlt er sich offensichtlich wieder wohler.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Kleine-Bekel; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Neziri, Owusu, Konietzke und Fazliji (alle verletzt/im Aufbau). Konietzke ist nach einem kleinen Rückschlag im Training nun wieder fit, aber kommt vor der Rückkehr in die erste Mannschaft noch zu einem Einsatz in einem Testspiel der U21.

Neben dem Platz

Kevin Csoboth (25) ist nach seiner unglücklichen Leihe in die Türkei (finanzielle Unregelmässigkeiten bei Genclerbirligi Ankara) zurück in der Ostschweiz. Der ungarische EM-Fahrer von 2024 hat noch einen Vertrag und wird nun wieder aufgebaut. «Er hat noch erheblichen Trainingsrückstand. Wir werden ihn peu à peu aufbauen und schauen dann, wo wir am besten Platz finden», sagt Maassen über ihn.

Hast du gewusst, dass ...

... Youngster Joel Ruiz (19) ein Pfeil ist? «Er ist einer der schnellsten Spieler bei uns im Kader», verrät Maassen.

Aufgepasst auf

Diego Besio (19) erhält vom Trainer ein Sonderlob. «Er arbeitet richtig viel, schiesst in jedem Training Tore, hat einen riesigen Schritt gemacht, seitdem er bei uns ist.»

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden (ein Spiel ausstehend):

1. Zigi 4,6

2. Görtler 4,4

3. Vogt 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Wenns um GC geht, werden von allen Seiten die zahlreichen Verstärkungen im Winter hervorgehoben. Auch an der Pressekonferenz in der Ostschweiz. Dennoch müssen die Hoppers die 3:4-Niederlage beim intensiven Spiel in Luzern verkraften. Die aktuelle Stimmungslage? Hier erscheint das GC-Inside.

25 Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Thun – Sion, 14 Uhr

So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

